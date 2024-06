Ian McKellen habla sobre su posible regreso a 'La caza de Gollum': "Si estoy vivo"

image.png Aún no se conocen detalles sobre la película "La caza de Gollum", que está en sus primeras etapas de desarrollo. Tanto la historia como los personajes son puramente especulativos.

Cuando The Times le preguntó recientemente a McKellen sobre la posibilidad de volver a encarnar a Gandalf el Gris, el actor hizo un chiste diciendo que hoy en día se parece al mago gracias a que tiene pelo blanco y porque "no me he afeitado en meses" debido a una obra de teatro en la que está trabajando actualmente. Aun así, con la producción en un sus primeras fases, "no hay guión, no hay oferta, no hay plan". McKellen, fiel a su humor, agregó que estaría interesado en regresar "si estoy vivo".