Marvel se queda sin una superheroína: 'La Avispa' anuncia su retiro de la actuación

image.png Evangeline Lilly interpretó a la Avispa durante casi diez años, desde que se estrenó la primera película de "Ant-Man" en 2015. Hoy, su retiro sumado a que no tiene obligaciones con otros estudios hacen dudar que siga encarnando a la heroína.

Lo que suma un poco de claridad al panorama es que le reveló a la revista Variety que ya lleva tres años alejada de los sets de filmación desde que terminó su participación en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Podría regresar mañana, dentro de dos años o nunca, pero por el momento no estoy buscando trabajo activamente en la industria y no tengo obligaciones contractuales con nadie. Estoy dedicando mi tiempo a mi labor humanitaria y a escribir.

Surge entonces la gran pregunta: ¿qué pasará con La Avispa en el MCU? Marvel podría convencer a la actriz para que haga una pequeña aparición en alguna película más adelante. Ahora, si los planes son que su personaje tenga un papel más importante, no se descarta tampoco que la "recasteen". Tendremos que esperar a ver si la heroína vuelve a surcar los cielos del MCU, pero lo que por ahora parece una certeza es que Evangeline Lilly cuelga su traje con alas.

