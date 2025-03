Las películas que arrasaron en los Oscar, pero que no llenaron las salas

Ganar el Oscar a Mejor Película no siempre significa éxito en taquilla. Anora, que se coronó como la Mejor Película en 2025, es apenas una de las tantas películas que, pese a su reconocimiento en los Premios de la Academia, no lograron triunfar en las salas de cine. Está claro que el galardón no garantiza una recaudación millonaria.