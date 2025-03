Adrien Brody rompió récord en los Oscars con el discurso más largo de la historia

Quiénes dieron los discursos más cortos de los Oscars

Si bien el discurso de Brody fue una maratón de palabras, no todos los ganadores de los Oscars sienten la necesidad de alargarse en sus agradecimientos. Es más, algunos prefieren ser breves y al punto. En este sentido, entre los discursos más cortos están los de Clark Gable y Alfred Hitchcock, quienes prefirieron ir al grano y cerrar con un simple "gracias" al recibir su premio.

Aunque, el título de discurso más corto lo ostenta Patty Duke, que en 1962 ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Ana de los milagros (The Miracle Worker), se limitó a decir dos simples palabras: "Thank you". Inmediatamente después de su breve intervención, se retiró del escenario sin más comentarios. De hecho, su manera de aceptar el premio fue tan inesperada que aún se recuerda como una de las más concisas en la historia de los Oscars.

En una onda similar, Joe Pesci, al recibir el premio a Mejor Actor de Reparto por Buenos muchachos (Goodfellas) en 1991, ofreció un discurso de apenas cinco palabras: "It’s my privilege. Thank you" ("Es un privilegio. Gracias").

Si bien no todos los discursos son tan largos o tan profundos, está muy claro que la brevedad también tiene encanto. Algunos prefieren el impacto de unas pocas palabras, dejando que el premio hable por sí mismo. Y sin lugar a dudas, estos momentos marcaron un antes y un después en la historia de los Oscars.

¿Será que el récord de Brody durará tanto como el de Garson? El tiempo lo dirá, pero sin duda, llevará rato recrear un discurso de mayor longitud y con la misma profundidad con la que el actor tocó temas importantes. ¡Un aplauso para el hombre de los 5 minutos y 40 segundos!

