Oscars 2025: La enfermedad que frenó a Harrison Ford y lo dejó fuera de la ceremonia

Los síntomas principales incluyen una erupción que aparece generalmente en un solo lado del cuerpo, formando una franja de ampollas que causa dolor intenso, picazón, hormigueo y entumecimiento.

image.png También puede provocar fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, cerca de un millón de estadounidenses desarrollan herpes zóster anualmente. Las personas mayores de 50 años tienen mayor riesgo de contraerlo, y más del 99% de los nacidos antes de 1980 ya tuvieron varicela, lo que los hace susceptibles a esta reactivación viral.

Aunque el herpes zóster no es directamente contagioso, las personas que no tuvieron varicela o no recibieron la vacuna correspondiente pueden infectarse con el VZV al estar en contacto con las lesiones. La prevención más efectiva es recibir dos dosis de la vacuna recombinante contra el herpes zóster (RZV).

El Oscar, la esquiva estatuilla para un gigante del cine

A pesar de su ilustre carrera de seis décadas y de haber participado en numerosas películas premiadas, Ford nunca consiguió alzarse con una estatuilla dorada. Sorprendentemente, solo recibió una nominación al Oscar en su extensa trayectoria.

Esa única oportunidad llegó en 1986, cuando compitió como Mejor Actor por su interpretación en el thriller policial "Witness". Sin embargo, fue superado por William Hurt, quien ganó gracias a su papel en "El beso de la mujer araña".

image.png Recientemente, Ford volvió a captar la atención del público con su participación en "Capitán América: Un mundo feliz" del Universo Marvel estrenada este 2025, demostrando que a sus 82 años sigue siendo una figura vigente en la industria cinematográfica.

La 97ª ceremonia de los Premios Oscar se llevará a cabo hoy domingo 2 de marzo a las 7:00 p.m. ET/4:00 p.m. PT, y será transmitida en vivo por ABC y Hulu en Estados Unidos. Los televidentes también podrán seguir la gala a través de fubo, que ofrece una prueba gratuita para quienes deseen disfrutar de este importante evento del séptimo arte.

----------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de Prime Video que está siendo furor y tenés que ver ahora

La nueva miniserie médica que la rompe y tenés que ver hoy en Apple TV+

La miniserie de 8 episodios que volvió más intensa y no podés dejar de ver

La miniserie que es una joya escondida de Disney+ y no te podés perder