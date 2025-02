La miniserie que es una joya escondida de Disney+ y no te podés perder

Metro resaltó que, si bien el presupuesto es mucho más bajo que otras producciones del género como The Boys, la serie logra darle un giro radical al género y explotar sus características de manera sorprendentemente efectiva.

Con solo 8 episodios de no más de 30 minutos, esta joyita es ideal para maratonear. Si buscás una serie que te haga reír y disfrutar de un mundo lleno de locura, no hay excusas para no darle una oportunidad. Soy extraordinaria está en Disney+ y está arrasando con la crítica y el público.

