Mercado Libre: Balance, crecimiento de ingresos y acciones en récord

image.png

A nivel geográfico, Brasil lideró las ventas con un incremento del 44% interanual en dólares, totalizando US$ 3.100 millones. Este crecimiento se debió a un avance del 46% en Commerce y del 26% en Fintech, donde el segmento de créditos jugó un rol clave. En México, los ingresos crecieron un 43% interanual a US$ 1.347 millones, destacándose un alza del 49% en Commerce gracias a una mayor participación en servicios logísticos.

En Argentina, las ventas avanzaron un 212% en moneda local, aunque la devaluación del peso redujo el crecimiento en dólares al 31% interanual. En Argentina, las ventas avanzaron un 212% en moneda local, aunque la devaluación del peso redujo el crecimiento en dólares al 31% interanual.

Rentabilidad y márgenes

El EBITDA ascendió a US$ 792 millones, representando un margen del 16%, estable frente al 16,6% del 4T23 (excluyendo cargos) y superior al 13,4% registrado en el trimestre anterior. El resultado neto del período fue de US$ 639 millones, con un EPS de US$ 12,61 por acción, superando con amplitud los US$ 7,56 que proyectaba el mercado. Este desempeño estuvo impulsado por la mejora en los ingresos del segmento Commerce.

image.png

En términos de volumen de transacciones, MercadoPago procesó un total de 3.325 millones de operaciones, un aumento del 43,3% YoY, con un volumen de pagos total (TPV) que ascendió a US$ 58.900 millones (+33% interanual en dólares, +49% en monedas locales).

Por su parte, el GMV (valor bruto de la mercadería vendida) alcanzó US$ 14.500 millones, con una suba del 8% interanual en dólares y del 56% en moneda local.

La cantidad de ítems vendidos creció un 27% interanual. La cantidad de ítems vendidos creció un 27% interanual.

image.png

Sólida posición financiera

MELI cerró el trimestre con una posición de caja neta positiva de US$ 1.400 millones, reflejando un aumento de US$ 85 millones respecto del trimestre anterior. En cuanto a su negocio de créditos, el portafolio alcanzó los US$ 6.600 millones, un 74% más que en 4T23.

image.png

La morosidad mayor a 90 días se redujo a 17,5% desde el 18,7% registrado un año atrás, lo que sugiere una mejora en la calidad de la cartera. La morosidad mayor a 90 días se redujo a 17,5% desde el 18,7% registrado un año atrás, lo que sugiere una mejora en la calidad de la cartera.

A nivel de valuación, la compañía se encuentra cotizando a 2,2 veces FV/GMV, por encima del promedio de los últimos dos años (1,7x), y a 0,57 veces FV/TPV, también por encima del promedio de 0,50x.

image.png

Considerando un ratio de 0,45 veces FV/TPV proyectado para 2026, se estima un precio objetivo de US$ 2.900 por acción hacia fines de 2025.

Más contenido de Urgente24

ONU: Muy 'tibio' lo de Javier Milei (¿qué dirá Donald Trump?)

Arde la venta de Telefónica Argentina: Milei apunta a Clarín pero hay más candidatos

Denuncian que Milei dejó sin medicamentos paliativos a enfermos de cáncer

Axel Kicillof Vs CFK: Los intendentes desempolvan las listas colectoras