Durísima derrota de Victoria Villarruel en el Senado

Cabe preguntarse si habrá una nueva convocatoria a sesión preparatoria ya que no solamente no hubo ni renovación ni ratificación de autoridades sino que no se fijaron los días y horarios para el inminente Período Ordinario de Sesiones 2025.

villarruel senado.jpg Bartolomé Abdala seguirá siendo presidente provisional del Senado dado que ante la falta de sesión que lo ratifique su cargo queda prorrogado.

El caso Santa Cruz

Mucho se habló de los senadores por Santa Cruz. Abundaban las versiones de que los patagónicos darían quorum a Villarruel, y esto no sucedió.

Se menciona un exceso de condiciones de parte del gobernador Claudio Vidal, y que uno de sus colaboradores llegó a reclamar para José María Carambia (Santa Cruz / Alianza por Santa Cruz) la presidencia provisional del Senado, una locura por muchos motivos pero básicamente porque era una extorsión a la presidente del Senado.

A las 16:35 la vicepresidenta Victoria Villarruel dio por levantada la sesión. El senador Juan Carlos Romero (Salta / Juntos por el Cambio) pidió dejar asentado que las ausencias de los 2 senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, “han impedido tener el quórum para esta sesión”. Y propuso que “ya en el periodo ordinario veamos cómo resolvemos el cargo vacante porque por reglamento las autoridades quedan prorrogadas”.

Además de Abdala continuarán Silvia Sapag (Neuquén / Frente de Todos); Carolina Losada (Santa Fe / Juntos por el Cambio), y Alejandra Vigo (Córdoba / Hacemos por Córdoba).

Por ahora también sigue María Laura Izzo en la Secretaría Administrativa; Agustín Giustinian como secretario Parlamentario; Lucas Clark como prosecretario Administrativo; y Dolores Martínez como prosecretaria Parlamentaria.

Sorprende que Juan Carlos Romero no haya sido el candidato a presidente provisional de Villarruel. No solamente tiene experiencia y conocimiento de sus pares sino le podría haber ayudado a resolver cuestiones muy delicadas en un año complejo.

paoltroni-villarruel.jpg Francisco Paoltroni fue fugaz candidato a la presidencia provisional pero José Mayans fue implacable. Foto: @PaoltroniF.

Avatares

En el interín ocurrieron muchos sucesos. Por ejemplo, el esfuerzo de algunos peronistas por impulsar a Francisco Paoltroni (Formosa / Alianza Libertad Avanza) en lugar de Abdala... hasta que irrumpió el jefe del bloque pejota, José Mayans (Formosa / Unión por Todos), quien dijo que de ninguna manera el gobernador Gildo Insfrán podía avalar esa decisión. Fue suficiente para 'pinchar' la ambición de quien afirma estar 'armando' en Provincia de Buenos Aires con Villarruel como inspiradora.

Precisamente la construcción política de Villarruel es lo que se cuestiona. La ex presidente del Partido Demócrata de Provincia de Buenos Aires carece de estructura partidaria hoy día y tampoco tiene territorio. Y el bloque La Libertad Avanza no la reconoce como su representante. Su soledad es absoluta.

Pero, además, ella luce desinformada: bajó de la presidencia a saludar y bromear con el senador nacional Martín Lousteau (CABA / UCR) pero ¿entonces desconoce la opinión que Lousteau tiene sobre ella?

