Victoria Villarruel avanza con Abdala: Silencio de Santiago Caputo y los K

La sombra de Santiago Caputo y los K

Quien podría complicar a Villarruel es el asesor presidencial Santiago Caputo, quien tiene contactos en el Poder Legislativo. Pero la Casa Rosada no tiene un candidato para desbancar a Abdala. Trascendió que Milei quería a Luis Juez en la presidencial provisional o sino al libertario Juan Carlos Pagotto. El cordobés habría descartado la oferta y Pagotto no tendría el aval de los dialoguistas, pero Caputo tiene varios días por delante si quiere.

Una incógnita es si UP le dará su voto a Abdala o al menos no se opondrá al momento de votarlo. Por el momento no quiere intervenir en la interna oficialista, pero sus 34 senadores –el bloque más grande de la cámara alta- les permitiría presionar o negociar con otros espacios para poner a uno de ellos secundando a la vice –solo necesitaría 3 votos más para alcanzar los 37, mitad más uno del pleno-, de momento se quedarían con la vicepresidencia del cuerpo como hasta ahora.

Si todo termina el 24 de febrero como espera, despues de Abdala la vicepresidencia del Senado seguirá en manos del kirchnerismo en la persona de Silvia Sapag (Neuquén); Carolina Losada (UCR-Santa Fe) se mantendrá en la vice primera y Alejandra Vigo (Córdoba), en la vice segunda. Por último, el secretario parlamentario que responde a Villarruel y es clave para el funcionamiento administrativo de la cámara, Agustín Giustinian, seguirá también en su puesto.

