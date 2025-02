Morena Rial (26) fue liberada: reconoció que fue parte del robo a una vivienda en Villa Adelina

“No puede salir del país y debe realizar un tratamiento psicológico y psiquiátrico para corregir sus desórdenes de comportamiento. En función de lo que digan esos profesional continuará viviendo con su hermana o podrá establecerse junto a sus dos hijos de manera independiente”, explicó Fernando Burlando, su abogado defensor.

image.png Morena Rial recuperó la libertad y evitó el contacto con la prensa

¿Qué declaró Morena Rial a lo largo de 3 horas?

“Todo esto me da mucha vergüenza y estoy muy triste por Amadeo, mi hijo de 4 meses. Esto no lo voy a hacer más, estoy muy arrepentida. Yo no me quedé con nada, prometo no volver a ver a toda esta gente".

"Después de que me frenaron en Martínez, Alan me mandó mensajes amenazándome. Me dijo que él ya estuvo preso, que tenía más de una detención y que no tenía problema en volver a caer”.

Me inscribí en la Universidad de Morón, en la carrera de Derecho. No tengo adicciones, actualmente estoy dándole el pecho a mi bebé y alternativamente también la fórmula.

Morena colaboró con los investigadores aportando datos para identificar al resto del grupo que participó del episodio. También, entregó las claves de sus celulares para que sean auditados.