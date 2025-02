Donald Trump excluye a Europa y entra en negociaciones con Putin

"No hay discusión sobre Ucrania o la seguridad europea sin Europa. Pero debemos actuar más y hablar menos". Stubb destacó que un cuestionario enviado por EE.UU. a los aliados —con seis preguntas, incluida una sobre despliegue de tropas— obligaría a Europa a "reflexionar".

Francia evalúa una reunión informal de líderes europeos para abordar el tema, mientras Polonia confirmó un encuentro para el lunes. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los europeos a "presentar propuestas concretas y aumentar el gasto en defensa". Por su parte, Kellogg sugirió que las conversaciones de paz podrían enfocarse en concesiones territoriales rusas y en afectar los ingresos petroleros de Putin, subrayando la necesidad de sanciones más efectivas contra Moscú.

Voldimir Zelenski en el enredo transatlántico

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abogó por la creación de un ejército europeo —incluyendo a Ucrania—, argumentando que Europa ya no puede depender de la protección estadounidense y que solo ganará respeto con una fuerza militar unificada. Adviertió que Kiev no aceptaría acuerdos secretos y anticipó que Putin intentaría cooptar a Trump en eventos simbólicos, como el desfile del 9 de mayo en Moscú. Zelenski también alertó sobre el cambio en la relación transatlántica, citando un discurso del vicepresidente estadounidense JD Vance que reflejaría esta dinámica: "Ahora no podemos descartar que EE.UU. le diga 'no' a Europa en temas cruciales".

Aunque la idea de un ejército europeo ha sido históricamente rechazada por cuestiones de soberanía nacional, un alto funcionario de un país del este de la UE respondió con escepticismo: "Ya existe una fuerza militar europea: la OTAN". No obstante, en un gesto de cooperación, los cancilleres del G7 —incluido EE.UU.— acordaron en Múnich seguir colaborando en garantías de seguridad duraderas para Ucrania, evidenciando que, pese a las tensiones, persisten mecanismos de diálogo en la era Trump.

