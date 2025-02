Cuando dificultades de Javier Milei ilusionan al peronismo

Para Urgente24, Javier Milei es una consecuencia del peronismo, cuyos referentes no sólo pagaron las boletas de La Libertad Avanza en las PASO 2023 al igual que en la 1ra. vuelta sino que velaron por esas papeletas en las urnas en ambas ocasiones. Por lo tanto, antes de ambicionar un regreso al poder, el peronismo tendría que hacer una autocrítica sobre su responsabilidad en lo que ahora critica y los límites de la ambición -en ese momento para frenar a Patricia Bullrich-. Luego, todavía se desconoce qué sucederá con la situación judicial de Cristina Fernández de Kichner, el desdoblamiento o no en Provincia de Buenos Aires, cómo sería un nuevo acuerdo con el FMI. la realidad del vínculo Donald Trump / Javier Milei, etc. etc. Hay muchos imponderables por delante. Sin embargo, entre peronistas provocó expectativa la convocatoria del comunicador / novelista / diplomático Jorge Asis: "La elección de octubre se gana". Lo confirma temerariamente el experimentado dirigente peronista que dista de percibir el panorama tan favorable para el libertarismo de Javier Milei, el Panelista de Intratables. (…)". Unos dicen que es voluntarismo peronista pero otros insisten en que tiene fundamento. Horacio Enrique Poggi es amigo de Asis, y comparte con él la idea de que el peronismo -dividido en 4 pedazos en la Provincia de Santa Fe aunque se ilusiona en no quebrarse en Provincia de Buenos Aires... veremos- tiene una oportunidad en 2025. Con la idea de promover el debate, aquí va su opinión: