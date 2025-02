De María Julia Alsogaray a Fernando Brom: Turbulenta Secretaría de Medio Ambiente

image.png Eje Matanza Riachuelo, uno de los 10 peores cursos de agua del planeta debido a la contaminación

2-En 35 años se perdieron más de 8 millones de hectáreas de vegetación

El cálculo vale para toda la Argentina e incluye tanto árboles, arbustos y pastizales. Principalmente, las mermas se concentraron en la zona Norte en provincias como Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

Las denuncias más “pesadas” sobre lo que está ocurriendo corrieron por cuenta de la ONG ambientalista internacional Greenpeace.

La Ley de Bosques aprobada en 2007 está muy lejos de cumplirse.

image.png Deforestación en el chaco salteño

3-Los glaciares andinos de Argentina perdieron mucha superficie

Disminuyeron muchos kilómetros cuadrados en los últimos 35 años según un estudio divulgado por la organización ambientalista brasileña MapBiomas.

A determinada altura de las montañas, se vuelve muy complicado hacer cumplir la Ley de Glaciares que votara el parlamento nacional en 2010.

image.png Retroceso de los glaciares patagónicos reflejado en fotos

4-Desde los 90, la depredación del mar argentino va en aumento

Una ciudad flotante de pesqueros europeos y asiáticos se concentra en la milla 201 y afecta a especies que suelen migrar desde la Zona Exclusiva de Explotación hacia mar adentro. Una ciudad flotante de pesqueros europeos y asiáticos se concentra en la milla 201 y afecta a especies que suelen migrar desde la Zona Exclusiva de Explotación hacia mar adentro.

Se estima que Argentina pierde unos US$ 8.000 millones en recursos por su falta de control sobre sus aguas jurisdiccionales.

image.png La sobre pesca es imposible de detener más allá de la milla 200

5-CABA es la segunda capital de sudamérica con menos espacios verdes

Solamente es superada la Reina del Plata en este triste ranking por Lima, la capital de Perú.

La Organización Mundial de la Salud recomienda de 10 a 15 metros cuadrados por habitante pero CABA está muy lejos de cumplir con este requisito.

De acuerdo a datos de la Fundación Bunge y Born, las 3 millones de personas que habitan en la urbe más los 3,5 millones que ingresan a diario desde el conurbano tienen menos de 6 metros cuadrados de verde. De acuerdo a datos de la Fundación Bunge y Born, las 3 millones de personas que habitan en la urbe más los 3,5 millones que ingresan a diario desde el conurbano tienen menos de 6 metros cuadrados de verde.

image.png Buenos Aires tiene menos de 6 metros cuadrados de verde por habitante

Ministerio, Secretaría y subsecretaría de Medio Ambiente

La primera titular de la cartera fue María Julia Alsogaray (1991-1999). Fue designada por el entonces presidente Carlos Menem y prometió "limpiar el Riachuelo” en 1000 días.

Sin embargo, a pesar de que manejó más de US$ 35 millones para saneamiento, la calidad del agua nunca mejoró.

Mientras tanto, su patrimonio creció de US$ 400.000 a US$ 2,5 millones durante su gestión. Al dejar su cargo fue enjuiciada y condenada por enriquecimiento ilícito. Pasó varios años detenida en celdas de la Policía Federal en Libertador y Cavia, Palermo Chico. Mientras tanto, su patrimonio creció de US$ 400.000 a US$ 2,5 millones durante su gestión. Al dejar su cargo fue enjuiciada y condenada por enriquecimiento ilícito. Pasó varios años detenida en celdas de la Policía Federal en Libertador y Cavia, Palermo Chico.

image.png

En 2006, Néstor Kirchner nombró a Romina Picolotti quien tenía cierta expertise en la materia pero terminó tras dos años de gestión denunciada y condenada a 3 años de prisión en suspenso. Nunca fue presa y vive desde hace años en Estados Unidos.

image.png Romina Picolotti, 2006-2008

En 2010, Cristina Kirchner nombra como secretario a Juan José Mussi, histórico caudillo y alcalde de Berazategui.

En tres años de trabajo nunca pudo avanzar en la limpieza del Rìo Matanza. Apenas pudo lograr ciertos cambios estéticos en las riberas del putrefacto curso de agua.

image.png Juan José Mussi, otro que no pudo con el Riachuelo

En 2015, el presidente Mauricio Macri sorprendió a todos: le otorgó categoría de ministerio al área y designó como titular al rabino Sergio Bergman quien admitió al ser nombrado: "no tengo demasiado conocimiento técnico en el área de medio ambiente, es más sentido común que otra cosa lo mìo".

image.png

Bergman terminó denunciado por no hacer licitaciones en compras de buses eléctricos y en contrataciones de medios aéreos para combatir incendios forestales. Además, lo acusaron por aprovechar viajes oficiales al exterior para comprar bienes de uso personal. Tras su partida del área, Bergman fue denunciado por desvalijar las oficinas que había ocupado.

image.png Rabino Bergman in fraganti trayendo un plasma gigante de Chile luego de un viaje oficial

En septiembre de 2018, tras varios escándalos de Bergman, el ministerio fue degradado a secretaría.

En diciembre de 2019 el presidente Alberto Fernández elevó el sector nuevamente a ministerio y nombró como titular a Juan Cabandié,quien tampoco tenía demasiados pergaminos en una cuestión tan estratégica.

Su cartera debió soportar incendios históricos en la provincia de Corrientes donde se llegaron a perder por las lenguas de fuego más de un millón de hectáreas.

image.png Juan Cabandié, ex ministro de Medio Ambiente

Brasil, la contracara de Argentina

Nuestros gobernantes nunca han apostado, como hizo Brasil, por un referente inobjetable.

Marina Silva, la actual ministra de Ambiente es una luchadora ecologista nacida y criada en el Amazonas. La ministra “verde” de Luiz Inacio Da Silva ya acompañó a Lula en sus primeros dos mandatos.

Su prestigio trascendió las fronteras del coloso sudamericano: es una líder global en la lucha contra la deforestación, los desmontes y el cambio climático.

image.png Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil

Los fracasos en temas ecológicos ocurridos en el Congreso Nacional

Los incumplimientos por parte de los legisladores argentinos de iniciativas relacionadas con la preservación del medio ambiente son cada año más numerosos.

-Perdió estado parlamentario la llamada “Ley de Humedales” para preservar a estos biomas vitales para la preservación de la vida.

-No se consiguió la creación de “Áreas Marinas Protegidas” como el denominado "Agujero Azul". Se trata de santuarios que garantizan la reproducción de las especies.

-No se sancionó la ley de electro movilidad para desgravar por completo a los rodados no contaminantes.

-Se dejaron caer los proyectos de “ley de biocombustibles” para aumentar el "corte" con bioetanol o biodiesel. Brasil nos triplica en sus proporciones y está generando inversiones cpor cientos de millones de dólares en su propia geografía.

-No salió tampoco la norma que regularía el uso de los aparejos de pesca que a menudo son abandonados cerca de las costas.

-Tampoco tuvo sanción la iniciativa para darle trazabilidad legal a la actividad pesquera con el fin de controlar la depredación ictícola.

-No contamos con leyes especiales que ayuden a desarrollar los cultivos orgánicos

Como vemos, el cuadro es desolador y termina siendo coronado por un presidente como Javier Milei que, imitando a su colega norteamericano Donald Trump, promueve que Argentina abandone el Acuerdo de París que busca frenar el cambio climático. ¿Qué podría salir mal? Como vemos, el cuadro es desolador y termina siendo coronado por un presidente como Javier Milei que, imitando a su colega norteamericano Donald Trump, promueve que Argentina abandone el Acuerdo de París que busca frenar el cambio climático. ¿Qué podría salir mal?

Brom, afuera!!!

Volviendo al inicio de la nota, la renunciante subsecretaria de Medio Ambiente, doctora Ana María Vidal, iba a ser reemplazada por Fernando Jorge Brom.

Sin embargo, antes de asumir, este aspirante a funcionario filtró críticas sobre la gestión libertaria en el manejo de los incendios de la Patagonia.

¿Qué dijo Brom en diálogo con Radio Mitre?

Es un tema que es una desgracia, no solamente ecológica, sino humana, así que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir, y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios, como el de Seguridad (a cargo de Patricia Bullrich). Hay que trabajar mucho y lo que hay que hacer es tratar de prevenir, evidentemente no lo hemos hecho bien. Es un tema que es una desgracia, no solamente ecológica, sino humana, así que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir, y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios, como el de Seguridad (a cargo de Patricia Bullrich). Hay que trabajar mucho y lo que hay que hacer es tratar de prevenir, evidentemente no lo hemos hecho bien.

Inmediatamente, se activó la guillotina de Karina Milei y el propio vocero presidencial argumentó que no le importaban las críticas de Brom porque nunca había asumido.