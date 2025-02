"Sobre CFK pesa una inhabilitación moral, tiene que entender que la vida política se acaba"

"Hay muchas falencias en el sistema y esto es lo que ha demostrado este debate del proyecto de ficha limpia", dijo el diputado correntino, y describió que entre esas "muchísimas falencias institucionales" se encuentra "el retardo de la Justicia y los criterios que utilizan según la circunstancia, lo que termina poniendo en duda la transparencia de las instituciones", comentó.

Para Almirón Ficha Limpia, lejos de querer proscribir a CFK, "viene un poco a corregir la celeridad en la en las dobles condenas y la inhabilidad como pena accesoria", dijo.

"De todos modos, la primer pena y el primer reproche de la sociedad es moral", sentenció.

En esa línea, Almirón consideró que sobre la ex presidente CFK pesa una "inhabilitación moral" y que independientemente si el proyecto se aprueba o no en el Senado para darle sanción definitiva y que finalmente se convierta en ley, la presidente del PJ ya tiene, no solo la condena de la Justicia, sino la social.

"No estoy para hacer juicio de valor respecto a la tremenda cantidad de causas que hoy pesan sobre la expresidente, sí, sobre un sistema donde el reproche moral sea inhabilitar a aquel que quiera competir y que haya cometido delitos de defraudación a la administración pública", opinó.

"Hay vida después de la política"

Por otro lado, recordó que el kirchnerismo ya viene con antecedentes de funcionarios de ese espacio condenados por corrupción y que nada tiene que ver la llegada de La Libertad Avanza al poder con una idea de proscripción o inhabilitación "a Cristina ni a nadie".

"Ya ha habido varios antecedentes y argumentos que se han sostenido y probado en la Justicia y aceptados en su momento por el mismo bloque (Unión por la Patria) cuando tuvieron que correrlo a Julio de Vido", recordó.

Y reiteró: "Creo que indudablemente cuestiones como esas (ejemplo de Julio de Vido) son irrefutables, no puede volver a ser candidato. Pero en el caso concreto de la ex presidente, creo que pesa algo peor y es una inhabilitación moral".

A su vez, consideró que CFK "es consciente" de lo que implicaría presentarse este 2025 en una lista, "porque puede no correr con la misma suerte que antes".

"Ella sabe mejor que nadie que volver a ser candidata y volver a violentar un sistema que ya tiene pruebas contundentes contra ella, y teniendo doble doble condena, puede no correr la misma suerte... me parece que no es necesario", opinó.

"Me parece que la vida política se acaba y eso lo debe entender la ex presidenta; hay vida después de la política", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lisandroalm/status/1889842527945240797&partner=&hide_thread=false LOGRAMOS MEDIA SANCIÓN PARA FICHA LIMPIA.



Hoy nos acercamos un paso más a decirle hasta nunca a los mismos de siempre que viven de los fueros y queriendo dictar sobre la vida de los argentinos de bien.



Dejamos la vara alta para la Argentina que queremos.



Aquí mi intervención. pic.twitter.com/ZeaWSkxdfV — Lisandro Almirón (@lisandroalm) February 13, 2025

Javier Milei en Corrientes

En otro fragmento de la entrevista, el diputado Lisandro Almirón habló sobre la figura de Javier Milei en la provincia de Corrientes. Y en ese marco, aseguró que allí tienen "un trabajo titánico por delante" para poder consolidar "las ideas de la libertad y del Presidente".

"Estamos trabajando para fortalecer el espacio que nos toca este conducir que es el espacio de la Libertad Avanza. En Corrientes la imagen del Presidente es muy alta, no solamente en Corrientes, sino en todo el país y por supuesto que esto genera una gran expectativa en los correntinos que sí, necesitamos un cambio, son un cuarto de siglo que gobiernan los mismos de siempre", describió.

Consultado sobre su deseo por ser gobernador de la provincia de Corrientes, prefirió no hablar de candidaturas ni hacer "futurología", pero aclaró que en su provincia "la Libertad Avanza debe ser una alternativa de cambio y y estamos buscando los mejores y hombres y mujeres para construir una alternativa de cara a las elecciones que se vienen, probablemente en agosto y los candidatos saldrán del espacio", explicó.

En las próximas elecciones Corrientes se juega 75 comunas, 15 diputados, cinco senadores, gobernador y vice y, más de 200 concejales, y tres diputados nacionales, "o sea, tenemos una tarea titánica en el armado este provincial y lo estamos haciendo con con mucha fuerza y acompañando las ideas del presidente Javier Milei", sentenció.

