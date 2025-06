Todos hablaron de Miguel Merentiel (Boca) por lo que hizo con Sofi Martínez

La flamante periodista de Telefé (marzo de 2025), contestó este tuit y dijo: "JAJAJA me agaché porque no se escuchaba nada. Hablaba bajo él, la hinchada cantaba muy fuerte, y no escuchaba lo que decía. Si te fijas con Russo me pasó lo mismo."

Lo cierto, es que Merentiel marcó un golazo para Boca Juniors ante Bayern Múnich y prendió las alarmas en los días posteriores en vistas al partido con Auckand City.

Qué necesita Boca en el Mundial de Clubes

Boca Juniors viene haciendo un buen Mundial de Clubes a pesar de las pocas unidades que cosechó. Recibió goles de Benfica y Bayern Múnich a los 83 minutos (lo que marca que es un equipo que sigue pecando de ingenuo) y lo que pudieron ser 4 puntos, terminó siendo solo 1.

El martes 24 de junio todo se definirá en el grupo C y el Xeneize, aún sostiene sus esperanzas para pasar de fase.

Para ello, deberá vencer (en principio), por seis goles a Auckland City y esperar que Bayern Múnich le gane a Benfica de Ángel Di María. Mientras más goles haga Benfica, más deberán hacer los de Russo.

Cabe recordar, que, en este orden, estos son los criterios de clasificación a octavos:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

Mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

Mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo.

Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva (según tarjetas recibidas).

Sorteo realizado por la FIFA.

Tanto Boca Juniors vs Auckland City como Bayer Múnich vs Benfica, se disputarán mañana martes 24 de junio desde las 16 horas de Argentina.

