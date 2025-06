Un periodista hizo que Julián Álvarez anuncie que será papá y luego se disculpó

"Bueno, yo no dije nada. Lo digo porque ya lo estás diciendo: sí, voy a ser papá", se resignó el futbolista de la Selección Argentina. Luego agregó: "Pero todavía no habíamos anunciado nada, no se cómo salió por ahí".

El periodista estaba igual de sorprendido que Julián Álvarez. "¿Ah, es una primicia entonces?", le respondió. Es que, según dijo después Pellicioni, no estaba al tanto de que el embarazo no era noticia todavía. Tal es así que el periodista se expresó después profundamente arrepentido por lo sucedido, pidió disculpas y confesó no saber absolutamente nada.

El pedido de disculpas de Matías Pellicioni por la metida de pata con Julián Álvarez

"Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián. Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título. Me comí un rumor por recontra confirmado y al estar tantos días viajando y afuera del país y sin repercusiones reales lo di por sentado sin pensarlo, por eso le pregunté por su próximo festejo de gol en relación a eso", escribió el periodista en su cuenta personal de Instagram.

"Reconozco y me lamento por mi grave error y le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente", cerró.

La confirmación oficial de Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Instagram

Tras esa declaración en aprietos, el futbolista y Emilia Ferrero compartieron una publicación en Instagram donde lo confirmaban, con una imagen de ambos, la ecografía del embarazo y su perro.

SaveClip.App_509899807_18509966116030179_5540575553370992690_n.jpg El anuncio de la Araña vía Instagram Foto: Instagram @juliaanalvarez

"Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo", escribieron.

