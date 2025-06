Que viva el fútbol: Botafogo (campeón Conmebol) le ganó a PSG (campeón Champions League)

Sin duda, el partido que habrían jugado en el viejo formato del Mundial de Clubes pero más accesible, en particular para muchos 'torcedores'. Una demostración de que el fútbol sudamericano no es menos que el fútbol europeo, tal como la Argentina lo había demostrado en Qatar 2022, por si hacía falta ratificarlo. Las diferencias son de cachet por el tamaño y la estabilidad de las economías pero en el 11 contra 11 no hay vacas sagradas.