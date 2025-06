¿Por qué la supresión de armas nucleares es un error estratégico en algunos países y en otros una amenaza?

A su vez, Corea del Norte ha salido de su aislamiento al formar una alianza militar formal con Rusia, enviando tropas a luchar en Europa y realizando pruebas de misiles balísticos en ciudades ucranianas. Lo hace con impunidad, ya que, a diferencia de Irán, el régimen norcoreano cuenta con un creciente arsenal nuclear y no teme ser desafiado militarmente.

Un mundo implacable se perfila a medida que la tecnología de armas nucleares, que tiene alrededor de 80 años, está al alcance de cualquier nación industrializada decidida a obtenerla. No obstante, el número de estados nucleares se ha mantenido relativamente bajo. Las cinco potencias nucleares reconocidas por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968 —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido— son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Otras cuatro naciones han desarrollado arsenales nucleares sin ser parte del TNP: India y Pakistán realizaron pruebas nucleares en 1998, mientras que Corea del Norte llevó a cabo su primera prueba en 2006. Israel, que recibió asistencia francesa en la década de 1960 para su programa nuclear, se estima que posee al menos 90 ojivas, aunque mantiene una política de ambigüedad respecto a su estatus nuclear.

Históricamente, Estados Unidos ha alentado a sus aliados a confiar en su protección nuclear en lugar de desarrollar sus propios arsenales. A pesar de las inquietudes surgidas durante la administración Trump, los funcionarios estadounidenses aseguran que los compromisos de seguridad con sus aliados se mantienen firmes. "No nos iremos a ninguna parte", afirmó Matthew Whitaker, embajador de EE. UU. ante la OTAN, en una reciente conferencia en Bruselas. "Estados Unidos no puede enfrentar solo un mundo tan peligroso; necesitamos a nuestros aliados. Pero también necesitamos que sean capaces, fuertes y dispuestos a unirse a la lucha si estalla un conflicto".

Sin embargo, estas promesas suenan menos creíbles en un entorno global implacable donde los conflictos interconectados siguen en expansión. "El orden internacional que existió durante 80 años tras la Segunda Guerra Mundial se ha desmoronado. Este orden creó un ambiente predecible, incluyendo tratados de no proliferación para diversas armas", afirmó Jan Lipavský, ministro de Asuntos Exteriores de Chequia. "Estamos presenciando un debate sobre armas nucleares, y Vladimir Putin es el responsable, ya que ha abierto esta caja de Pandora. Está desafiando las fronteras y, por ende, otros se preguntan: ¿cómo podemos proteger nuestras propias fronteras?".

Para Francia, la decisión del presidente Charles de Gaulle de construir una capacidad nuclear completamente independiente en los años 60, en lugar de depender de las promesas estadounidenses, parece una genialidad histórica. Esta decisión contradecía los deseos de EE. UU. en ese momento, comentó el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu. "Siempre hemos creído que no podemos delegar nuestra seguridad a otros", afirmó.

Sin embargo, Lecornu también destacó que la invasión rusa de Ucrania ha demostrado que las armas nucleares no reemplazan la fuerza militar convencional. "La disuasión nuclear no soluciona todos los problemas. A pesar de ser una potencia nuclear, Rusia no ha logrado éxitos en sus operaciones militares convencionales en Ucrania, donde, tres años después, su gran ejército se encuentra estancado y aún no ha conquistado cuatro óblasts", o regiones, concluyó. "Esto debe hacer reflexionar a nuestros amigos surcoreanos y japoneses respecto a Corea del Norte", cerró el ministro.

Ucrania y las armas nucleares

La diferencia entre la vulnerabilidad de Ucrania y la inmunidad de Corea del Norte es crucial en las discusiones de gobiernos alrededor del mundo. Cuando Ucrania se independizó en 1991 tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia rápidamente retiró las armas nucleares tácticas de su territorio. Sin embargo, Kiev mantuvo el control físico de aproximadamente 1,800 ojivas estratégicas, el tercer arsenal nuclear más grande a nivel mundial, así como una flota de bombarderos estratégicos y misiles intercontinentales. Aunque Ucrania no podía lanzar estas armas de manera independiente, funcionarios familiarizados con el programa sostienen que el país, que albergaba gran parte de la industria militar soviética, poseía la experiencia técnica necesaria para reconfigurar las ojivas y recuperar el control total si lo decidía.

Testimonios revelados por The Washington Post

"No debería sorprender a nadie que EE. UU. quisiera deshacerse de esas armas, ya que fueron diseñadas y desplegadas para destruir ciudades estadounidenses", comentó Steven Pifer, exembajador de EE. UU. en Kiev. Debido a la crisis económica y la presión estadounidense, Ucrania accedió a transferir su arsenal nuclear a Rusia según el Memorando de Budapest de 1994. A cambio, EE. UU., Rusia y el Reino Unido ofrecieron garantías de seguridad para respetar la independencia y las fronteras de Ucrania, compromisos que finalmente resultaron ineficaces.

Una negativa habría situado a Ucrania en una trayectoria geopolítica muy diferente, señaló Pifer: «Si Ucrania hubiera intentado conservar las armas nucleares, no habría sido tan marginada como Corea del Norte. Pero Ucrania no habría tenido ninguna relación con la OTAN ni con la Unión Europea, y podría haber descubierto que, si llegaba a un punto crítico con Rusia, no contaba con el apoyo de Occidente».

El expresidente Bill Clinton , en una entrevista televisiva irlandesa en 2023, dijo que se sentía "terrible" por haber obligado a Kiev a renunciar a sus armas nucleares, sugiriendo que Rusia no habría invadido de otra manera.

La ministra de Defensa de Lituania, Dovil Šakalien, coincidió y afirmó que la renuencia de Occidente a ayudar a Ucrania después de la anexión rusa de Crimea en 2014, que violó el Memorando de Budapest, demuestra que Kiev no debería haber renunciado a su arsenal. El mensaje que esto envía a otros países es: si tienen armas, no las abandonen; si tienen la capacidad de producirlas, prodúzcanlas. Armas de todo tipo —dijo—. Como ven, los países que sí tienen armas nucleares, por alguna razón, no sufren ataques feroces… Decidir que nos desarmemos, que seamos palomas pacíficas, es suicida. Ahora lo entiendo.

