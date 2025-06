La Casta de Milei: Aquí están / Hay que entender / Los ensobrados de Javier

El Presidente argentino con ambición de prosélito -así se llama a quien se convierte al judaísmo pero no tiene madre judía, nunca será judío- debería recordar la estatua de Nabucodonor (libro del profeta hebreo Daniel): los líderes no son eternos. Después de Javier Milei vendrá alguien que, probablemente, investigará a Javier Milei. A Santiago Caputo no porque, en términos institucionales, no existe (no arriesga). La financiación de la Casta de Milei está en el centro del debate.