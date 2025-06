Vía YPF: Los millones que se van en publicidad y propaganda, y los otros, para manejar la política

Milei_telam_01_port.jpg

El caso de Santa Cruz y Chubut

Pero volviendo a los casos de Chubut y Santa Cruz, lo de YPF llega luego de que decidió dejar la producción convencional a diferencia de Chubut, donde reconvierte su matriz productiva.

Así en Santa Cruz, según medios locales, deja un pasivo ambiental que se estima en más de 3.500 millones de dólares del cual no se haría cargo, al menos, por completo.

En cambio, por un acuerdo del gobernador Claudio Vidal con el gobierno nacional la petrolera le pagará US$335 millones, como mejor promesa "de inversión".

En Chubut, YPF sale de Manantiales Behr, una de las áreas más importantes de esa provincia, pero apuesta a la creación de un polo tecnológico asociado al uranio, explotación que el mandatario Ignacio Torres tiene en la mira y por la cual en los próximos meses obtendría cierta resistencia pública, a pesar de su decisión "ya tomada". Así lo indican fuentes de esa provincia.

Esta salida dispar de YPF de las principales provincias productoras de convencional, no deja las mismas proyecciones en una que en otra. En efecto, el sitio santacruceño 'Opi Santa Cruz' lo manifestó así:

En Santa Cruz el gobierno intenta revalorar el pase de las áreas a Fomicruz, quien será el encargado de cederlas a los amigos del gobernador Vidal, como ya está todo planificado. En Santa Cruz el gobierno intenta revalorar el pase de las áreas a Fomicruz, quien será el encargado de cederlas a los amigos del gobernador Vidal, como ya está todo planificado.

Dirigentes petroleros y sindicalistas como Lludgar tratan de sostener el discurso de que la producción convencional "no está muerta" y mientras tanto prometen "nuevos inversores" como Neus, Oil Combustibles etc, por ejemplo, empresas que no tienen espalda financiera, por lo tanto carecen de los medios necesarios para realizar una tarea eficiente Dirigentes petroleros y sindicalistas como Lludgar tratan de sostener el discurso de que la producción convencional "no está muerta" y mientras tanto prometen "nuevos inversores" como Neus, Oil Combustibles etc, por ejemplo, empresas que no tienen espalda financiera, por lo tanto carecen de los medios necesarios para realizar una tarea eficiente

image.png

La agencia de noticias cita como prueba de ello, el testimonio de un ingeniero que trabajó en Neus: "Yo trabajé en Neus, es un desastre como empresa, no tiene respaldo en una industria donde se necesitan millones de dólares para desarrollarse y hasta tienen problemas para obtener un crédito, porque tienen serios problemas legales".

El ingeniero agregá además que "YPF se retira de la provincia sin hacerse cargo del pasivo ambiental y estas empresas que ingresarán por Fomicruz, dejarán un mayor desastre aún mayor y todo va a seguir igual o peor, según el pronóstico de quienes conocen perfectamente la realidad petrolera en Santa Cruz".

El "compromiso" de YPF

Luego, el sitio especializado 'EconoJournal' publica la nota sobre la salida de YPF de la provincias oriunda de los Kirchner, citando "uno de los puntos clave del acuerdo firmado el lunes" que es "el compromiso que debió asumir la petrolera bajo control estatal para sanear los pasivos ambientales que deja luego de operar ocho décadas en la provincia patagónica. Lo que está ocurriendo en esa jurisdicción es seguido con atención en el sector porque podría constituir un caso testigo que sentará jurisprudencia para el resto de la industria".

"YPF está terminando de cerrar un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y el Conicet para precisar cuáles son esos pasivos ambientales. Fuentes de la provincia confirmaron a EconoJournal que la petrolera pondrá a disposición seis equipos durante los próximos dos años, y cuatro durante los dos años siguientes, para llevar adelante las tareas de cierre de pozos. Cada uno de esos equipos especiales puede cerrar unos seis pozos por mes y el costo estimado que demanda el cierre de cada pozo es de alrededor de US$200.000, aunque esa cifra podría reducirse por cuestiones de escala, según detallaron fuentes empresarias. Se estima que en los próximos cuatro años, podrían abandonarse definitivamente unos 1000 pozos improductivos".

YPF llevaría gastado 97.100 millones de pesos en el rubro "Publicidad y propaganda" según se desprende del último balance de YPF. Esto es, quien dijo "se terminó la pauta", quintuplicó en solo un año el presupuesto que gasta la petrolera estatal...

Será que, otra vez, el Gobierno nacional que tenía previsto liquidar YPF, se dio cuenta pronto que podría usarla como una discreta vía para manejar la política lateral.

Otras noticias de Urgente24

Qué hacen los chinos en el mar mientras los argentinos duermen

Tecpetrol no se quiso quedar afuera, llamó a YPF e ingresaría al Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)

Francos en línea con Caputo/Karina Milei: "Un candidato joven fuera del sistema" contra CFK

Anuncian el cierre de una emblemática metalúrgica y el pago del 50% de las indemnizaciones