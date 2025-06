Tecpetrol no se quiso quedar afuera, llamó a YPF e ingresaría al Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)

"Me llamaron de una empresa importante que no está en el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y quiere entrar. Esto es por la industria y no contra la industria así que seguramente va a terminar ingresando", anunció ayer vía Zoom, Horacio Marin, titular de YPF, en el 'Encuentro de Energía y Producción', en Bariloche, y hacía referencia nada menos que a Tecpetrol, compañía de Paolo Rocca.