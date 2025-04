GNL: YPF firmó Memorando de Entendimiento con la primera de las tres supermajors con las que negocia

Eni es la primera de tres supermajors con las que negocia YPF para que participen en esta fase del proyecto.

image.png

Pero Horacio Marín ya había adelantado semanas atrás que prevén sumar otras empresas y quedarse con el 25% de la participación, mismo porcentaje que tendrán las otras.

Cabe destacar que en el Argentina LNG 3, la tercera fase, sumará 12 MTPA de capacidad instalada. Se prevé que esté operativa entre 2028 y 2029, con la llegada y puesta en marcha del primer buque.

Esta etapa se suma a la primera y más próxima a concretarse, que comprende la llegada del buque Hilli Episeyo, cuya exportación de GNL iniciará en 2027. Junto a Pan American Energy, Golar, Pampa Energía y Harbour Energy, trabajan en la llegada de un segundo barco para 2028.

La segunda etapa suma 10 millones de toneladas. Se trata de la iniciativa acordada con Shell, tras la salida de Petronas.

Eni, en Italia

ENI, Ente nazionale idrocarburi es "Corporación nacional de hidrocarburos", una empresa multinacional energética de Italia, que opera en más de 60 países y, a través de sus filiales, está presente en toda la cadena de valor energética. Actualmente, cotiza sus acciones en la Bolsa de Italia y en la Bolsa de Nueva York.

La empresa fue creada por el gobierno de Italia en 1953 como empresa pública, propiedad del Estado italiano y fue luego convertida en sociedad anónima en 1992.

Posteriormente el Estado italiano se fue desprendiendo de una parte importante del capital accionario en cinco fases -entre los años 1995 y 2001-, pero conservando una participación superior al 30% y manteniendo asimismo el control efectivo de la empresa, reservándose el derecho de nombrar al presidente y al administrador delegado.

Tercer MOU firmado por YPF por el GNL de Vaca Muerta

Este es el tercer MOU firmado por YPF para ARGLNG: En diciembre del 2024 el propio Horacio Marín firmó con el vicepresidente Ejecutivo de GNL de Shell, Cederic Cremers, un acuerdo para el desarrollo de la iniciativa "Argentina LNG" en Río Negro.

El PDA (Project Development Agreement, por su término en inglés) se suscribió en la ciudad de La Haya, en Países Bajos, e implica que Shell se incorporará al proyecto en reemplazo de los malayos de Petronas.

image.png

Según informó YPF en ese momento, las empresas se comprometieron a avanzar en el desarrollo de la primera fase del proyecto "Argentina LNG" hasta tomar la decisión para ingresar a la etapa de FEED (Front-End Engineering and Design). Esta primera fase implica una capacidad de licuefacción 10 millones de toneladas al año (MTPA), remarcaron.

Y en enero pasado, YPF firmó otro Memorándum de Entendimiento (MOU) para exportar GNL de Vaca Muerta a la India.

El MOU se suscribió con las principales empresas energéticas de la India: Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL).

El acuerdo contempla la exportación de hasta 10 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), además de cooperación en litio, minerales críticos y exploración de hidrocarburos.

