Domingo electoral en Santa Fe (y Clorinda), clave para el dólar del lunes

Elecciones en la Provincia de Santa Fe (y Clorinda, Formosa) con impacto nacional e inclusive en el dólar estadounidense del lunes 14/04. El análisis de la consultora FMyA (Fernando Marull) explica los 2 mayores riesgos de los anuncios de Luis Caputo y Santiago Bausili: "Política: Puede empeorar por el efecto inflación de 5% abril y mayo, y mayor pobreza. Es el costo que pagó el Gobierno por adelantar el levantamiento del CEPO. El mercado se preguntará si (Javier) Milei llega competitivo a las elecciones. Si el mercado no lo cree y el BCRA no logra volver a comprar reservas (...) no es buena noticia".