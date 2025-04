Día de FMI (dólar) e inflación (INdEC) en medio de la Guerra Comercial Total

Live Blog Post

El Cronista cuenta 2 ilusiones de 'Toto' Caputo

Martín Bidegaray en el diario El Cronista Comercial:

"(...) hay otros dos objetivos mayores que Argentina espera obtener de Bessent.

Uno es un "swap" con el Tesoro de Estados Unidos. Se trata de un préstamo para fortalecer el Banco Central. Argentina ya tiene uno con China -que fue renovado el jueves- y Caputo se ilusiona con otra inyección de dólares frescos.

El segundo objetivo es que Bessent colabore en un acuerdo de libre comercio entre Argentina y los Estados Unidos. Si bien el negociador de los aranceles es otro funcionario (Howard Lutnick, el secretario de Comercio)

La ilusión de Milei, Caputo y el resto del Gobierno es sumar u$s 10.000 millones por parte de los Estados Unidos como parte de un "swap", un mecanismo que se renovó el jueves con China. (...)".

Matías Rufino, también en El Cronista:

"(...) Mientras el mercado espera conocer mayores detalles del entendimiento que firmó el Gobierno, cuya letra chica incluiría cambios en la política monetaria -el mercado estima que podría aplicarse un esquema de flotación entre bandas-, economistas dialogaron con El Cronista y coincidieron en un punto clave: el monto del primer desembolso es fundamental para la cobertura en la hoja de balance y la capitalización del Banco Central. (...)".

Ya que estamos: Horacio Riggi, en El Cronista Comercial, coincidió con Bonelli, de Clarín:

"(...) El Gobierno evalúa salir del cepo en agosto, dos meses antes de las elecciones. Al menos, así lo aseguró ayer en Casa Rosada un asesor presidencial. Sin embargo, el mercado cree que antes va a tener que devaluar, o al menos, hacer una flotación con bandas.

(...) los analistas se juegan a que el organismo no entregará el dinero sin condiciones. Es decir, para el mercado, el tipo de cambio va a tener una corrección, no abrupta, pero sí lo suficientemente efectiva para que las reservas no se sigan escurriendo.

Según trascendió, con la puesta en marcha del programa, el Gobierno modificará el esquema cambiario e irá a un sistema de bandas que le permitirá intervenir en el mercado para evitar movimientos bruscos en la cotización del dólar. Esta medida comenzaría a regir desde el próximo lunes, dijo NA. El Gobierno no lo confirmó ni lo desmintió. (...)".