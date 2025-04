Sin Karina Milei ni Bullrich, LLA cerró la campaña en Santa Fe con apuntes sobre Pullaro

Campaña con Maximiliano Pullaro como eje

Por otra parte, la diputada nacional hizo lo propio y recordó los cambios que llevó adelante LLA: "Hace apenas cinco meses no teníamos estructura, no teníamos partido. Pero teníamos algo más fuerte que todo eso: la convicción, las ideas firmes y un sueño de libertad. Hoy estamos librando en Santa Fe la batalla cultural más grande de su historia. Y no la damos desde la comodidad del poder, sino desde el barro, desde abajo, con coraje, con claridad moral y con la verdad como bandera".