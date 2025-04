La Libertad Avanza se expone en los próximos 2 meses a duras derrotas y 1 victoria

29/06/2025 (Generales Provinciales):

Aquí se definirán los cargos municipales y comunales (intendentes, concejales, presidentes comunales) con los candidatos que superen las PASO.

Además, Santa Fe votará en las elecciones legislativas nacionales el 26/10/2025, donde se renovarán diputados nacionales (no senadores esta vez). (...)

Datos interesantes:

Se usará el sistema de Boleta Única de Papel, implementado en Santa Fe desde 2023. Para las PASO municipales, la boleta será amarilla; para constituyentes, naranja (distrito único) y azul (departamentales).

El padrón electoral creció menos del 1% desde 2023, con unos 2.835.190 electores habilitados, más 26.779 extranjeros que votan solo categorías locales.

Figuras destacadas como el gobernador Pullaro (encabezando la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe), Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), Juan Monteverde (Unión por la Patria), Marcelo Lewandowski (Activemos), y Amalia Granata (Somos Vida y Familia) competirán por ser convencionales.

Estas elecciones son clave porque Santa Fe inaugura el calendario electoral 2025 en Argentina y será el primer test para fuerzas como La Libertad Avanza a nivel provincial. También marcarán el rumbo de la reforma constitucional, que podría cambiar reglas de juego importantes, como la reelección del gobernador."

Vamos a Santa Fe:

Romina Diez y Javier Milei Romina Diez y Javier Milei: ¿Quién paga un mal resultado de Mayoraz en Santa Fe?

Santa Fe: gana Pullaro y Granata quiere ser la sorpresa

El 13 de abril van a las urnas en la “invencible”. Se votarán convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Magna provincial. Unos 2,8 millones de personas estarán habilitadas para elegir 69 representantes.

Un relevamiento de GyC, realizado en toda la provincia con 1.405 casos, ubica al gobernador Maximiliano Pullaro y a Figueroa Casas al frente con el 38% de intención de voto, seguidos por Marcelo Lewandowski y Capoccetti (Activemos PJ) con el 7%, en tercer término Mayoraz y Armas Belavi de La Libertad Avanza con 6% y cuarta Amalia Granata con 4%..

image.png

Salta es de Sáenz. Los Milei insisten con Olmedo como armador

En la bellísima provincia norteña se vota el 11 de mayo. Escogerán 30 diputados, 12 senadores, 232 convencionales municipales, 121 concejales y un intendente.

El gobernador Gustavo Sáenz es, según la encuestadora local Droit Consultores, quien se proyecta para obtener un triunfo contundente. El primer mandatario conformó una alianza tan amplia y similar a la que lo llevó a la victoria en comicios anteriores.

Ganarían la senaduría por la ciudad Capital (Bernardo Biella) y la mayoría de los asientos en la Legislatura provincial.

En contraste, la oposición se muestra fragmentada ya que el PRO y La Libertad Avanza no pudieron conformar listas conjuntas. Existen 11 candidatos distintos para enfrentar a un oficialismo que luce cohesionado.

Los hermanos Milei no cuentan en Salta con figuras fuertes y vuelven a apostar al ex diputado Alfredo Olmedo como armador y mecenas de sus listados. Los hermanos Milei no cuentan en Salta con figuras fuertes y vuelven a apostar al ex diputado Alfredo Olmedo como armador y mecenas de sus listados.

CABA: el riesgo de quedar fuera del podio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el vocero-candidato Manuel Adorni arrancó varios puntos detrás de Leandro Santoro en la mayoría de los sondeos con vistas a la elección del 18 de mayo.

La agresividad de quien encabeza la lista de LLA sumada a los desplantes de Karina Milei hacia Jorge y Mauricio Macri podría terminar jugándole en contra a una fuerza que nunca hizo pie en la Reina del Plata en comicios locales.

La consultora Circuitos coloca a los libertarios en cuarto lugar, con 11,4% de intención de votos. Estarían detrás de Leandro Santoro 24,1%; Silvia Lospennato (PRO) 19,7% y Ramiro Marra, ex libertario, 14,8%.

image.png

Jujuy es propiedad de la UCR

Gracias a una gestión provincial muy aceptable y al enorme peso territorial de la UCR, los candidatos oficialistas llevan amplias ventajas sobre el resto.

En 2023, el gobernador Carlos Sadir obtuvo la mitad de los sufragios con el Frente Cambia Jujuy.

Los libertarios ocuparon por entonces la quinta ubicación, con un 3% de las voluntades.

En esta ocasión, LLA lleva en sus boletas a Kevin Ballesty, un abogado outsider que no cuenta con el apoyo de ningún legislador o dirigente local relevante.

image.png Gobernador Carlos Sadir y ex gobernador Gerardo Morales

San Luis: gobernador Claudio Poggi sumó apoyos del PJ

El primer mandatario provincial es un dirigente del PRO pero sumó un aliado poderoso: el joven intendente de Villa Mercedes, Maxi Frontera.

Se trata de la segunda ciudad más importante y fue durante 40 años un bastión de los Rodríguez Saá, hoy desplazados y corridos de la considerada “capital puntana del peronismo”.

El referente libertario, el senador nacional Bartolomé Abdala, quedó en ridículo cuando reconoció en TN que tiene decenas de asesores de la cámara alta nacional dedicados a apuntalar su campaña para gobernador de San Luis en 2027.

Embed - Bartolome Abdala LLA: Tiene más de 15 asesores ¡Muy de casta!

Misiones: el candidato libertario está 5to., desconectado

En la provincia arrasaría el oficialismo, de la mano de Sebastián Macías, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad y presidente del exitoso y recientemente ascendido Club Mitre de Posadas.

Cuenta con un 58% de intención de voto.

El aspirante de LLA se llama Adrián Núñez y cuenta con menos del 3% de las intenciones.

image.png Los Milei ningunean a Adrián Núñez oficialmente pero los archivos son implacables

Chaco, la única alegría, como furgón de cola de la UCR

En la provincia que gobierna Leandro Zdero podría festejar la Casa Rosada aunque el mérito (y las bancas) serán para los radicales.

Cuidado: siempre y cuando no funcione la reunificación del PJ que acaba de conseguir Jorge Capitanich.

Las autoridades de la provincia, siempre necesitada del auxilio nacional, concretaron un frente extraño con los libertarios.

Los candidatos de Karina y Javier Milei son muy poco conocidos y marchan en las listas siempre detrás de al menos dos figuras “rojiblancas”.

image.png "Necesidad con cara de hereje": Chaco siempre necesita ayuda y Zdero firmó el Pacto de Mayo

