Buenos Aires define las PASO, el PJ su unidad y se rompe La Libertad Avanza

atlas intel1.jpeg Atlas Intel Bloomberg: En marzo, los números de aprobación de Javier Milei se mantuvieron estables en un escenario desfavorable para el presidente: un saldo negativo de 2,4pp, con la aprobación en el 46,5% (-0,4pp en comparación con febrero) y el rechazo en el 48,9% (+0,5pp en comparación con marzo).

"Si no soy no, no es nadie": es la lógica de la implosión en la que está sumida la política argentina desde hace años. Por momentos se hace presente con mayor nitidez, donde la crisis de representación apenas encuentra en Javier Milei el actor más nítido como eje de poder de una fracción de la sociedad que aún lo ve como el camino para dejar atrás tiempos de angustia y decadencia.