Dólar, BCRA y fase 3: El mercado pondrá a prueba las bandas de $1.000–$1.400

Inflación desbordada y presión en el mercado

La decisión llega tras un dato de inflación de marzo del 3,7%, un punto por encima de lo esperado, y con el BCRA vendiendo US$ 398 millones en un solo día.

image.png

La combinación de estos factores había empezado a erosionar con fuerza la confianza en el esquema previo, empujando al Ejecutivo a mover piezas antes de que el acuerdo con el FMI quedara fuera de tiempo.

¿Bandas creíbles?

El rango entre $1.000 y $1.400 genera incertidumbre. El rango entre $1.000 y $1.400 genera incertidumbre.

El mercado suele testear los límites superiores, y si bien el oficialismo y el FMI fijaron el techo en $1.400, se especula con un valor de equilibrio más cerca de $1.250–$1.300, según las proyecciones técnicas.

Un dólar dentro de esa franja permitiría evitar tensiones bruscas, sobre todo en un contexto de liquidación estacional del agro. Un dólar dentro de esa franja permitiría evitar tensiones bruscas, sobre todo en un contexto de liquidación estacional del agro.

Fundamentos y liquidez

El nuevo régimen cambiario reduce la presión sobre los stocks, lo cual modera el riesgo de desequilibrios inmediatos. Además, el Ejecutivo espera desembolsos por US$ 15.000 millones del FMI, US$ 6.000 millones de otros organismos y US$ 2.000 millones en líneas repo, configurando un colchón de liquidez que busca blindar al BCRA en esta nueva etapa.

image.png

Se suma también un cambio en el ancla nominal: se pasa del tipo de cambio fijo a una referencia basada en agregados monetarios —específicamente el M2 transaccional privado— que será monitoreado trimestralmente.

Se abre así un régimen más volátil pero potencialmente más alineado con los fundamentos de una economía liberal. Se abre así un régimen más volátil pero potencialmente más alineado con los fundamentos de una economía liberal.

Impacto en activos: Futuros, CER y dollar-linked en la mira

El lunes se anticipa fuerte actividad en los mercados de futuros, con los contratos más cortos —como abril— saltando de inmediato. La posible caída del spot podría incluso empujar a la baja a los futuros más largos, que hoy operan cerca del techo de la banda. El comportamiento de estos contratos largos será un termómetro para medir la credibilidad del nuevo régimen.

En el segmento de renta fija, el tramo corto de la curva CER debería verse favorecido por el impacto inmediato del salto cambiario sobre los precios transables. Instrumentos como el TZX25 podrían beneficiarse si el IPC de abril se recalienta, aunque su actual breakeven del 4,7% exige precisión. El TZXD5, en cambio, muestra mejor relación riesgo-retorno frente al T15D5.

Se espera también un ensanchamiento entre las breakeven 2025 y 2026, que podría leerse como señal de credibilidad: el mercado empezaría a descontar un sendero de desinflación sostenible. Si esto se confirma, los bonos a tasa fija de largo plazo podrían registrar un rally relevante.

Los ganadores

En este nuevo contexto, los activos dollar-linked emergen como los grandes beneficiados. Un dato ilustrativo fue la reciente colocación de PAE por USD 200 millones al 2% anual, que fue bien recibida por el mercado. La expectativa es que el yield de estos papeles se acerque al de los corporativos hard dollar bajo legislación local.

La deuda soberana también podría registrar un rally significativo. Inicialmente, se favorece el GD35 hasta los 700 puntos básicos, para luego rotar al GD30. Con algo más de sustento macroeconómico, se baja el umbral de riesgo país al que conviene rotar a plazos más cortos.

Ajuste de fondo, con costo (y riesgo) político

La principal crítica al nuevo esquema es que la banda superior seguirá ajustándose al 1% mensual, lo cual, de persistir la inflación, podría erosionar rápidamente la competitividad.

El grado de pass-through a precios tras el salto del dólar será clave para determinar la sostenibilidad del nuevo régimen. El grado de pass-through a precios tras el salto del dólar será clave para determinar la sostenibilidad del nuevo régimen.

