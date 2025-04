BCRA: Adiós cepo para personas físicas, flotación con bandas y US$ 28.100 M disponibilidad

Ninguna de estas intervenciones será esterilizada, lo cual permite acompañar la remonetización de la economía. Ninguna de estas intervenciones será esterilizada, lo cual permite acompañar la remonetización de la economía.

Este modelo, inspirado en experiencias exitosas en economías emergentes, busca anclar expectativas, limitar la volatilidad y reforzar la credibilidad del esquema antiinflacionario. Su efectividad dependerá, no obstante, de un BCRA con fortaleza patrimonial y de un gobierno comprometido con el equilibrio fiscal.

Desmantelamiento del cepo

En paralelo, el Directorio del BCRA aprobó la Comunicación A 8226, que representa un cambio estructural en el acceso al mercado oficial de cambios. Para las personas humanas, se elimina el límite de US$ 200 mensuales y todas las restricciones vinculadas a subsidios, empleo público o asistencia durante la pandemia.

También dejará de aplicarse la “restricción cruzada” y se eliminará la percepción impositiva sobre la compra de moneda extranjera en el MLC, con excepción de las operaciones vinculadas al turismo o tarjetas.

Para las personas jurídicas, se autoriza el giro de dividendos al exterior correspondientes a ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025. Asimismo, se flexibilizan los plazos de pago para las importaciones, beneficiando especialmente a las MiPyMEs.

En paralelo, se prevé el lanzamiento de nuevos Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), que permitirán a empresas cancelar en pesos obligaciones previas al 2025, como dividendos y servicios de deuda con compañías vinculadas.

Fin del dólar blend y simplificación del mercado de cambios

Se derogará el Programa de Incremento Exportador (dólar blend 80/20), eliminando el incentivo a liquidar una parte de las exportaciones en el mercado financiero. Si bien los plazos de ingreso de divisas no se alteran, se espera que la unificación del mercado cambiario spot contribuya a desarrollar mercados a futuro más profundos, tanto en tipo de cambio como en commodities.

Además, se eliminará el plazo de “parking” obligatorio para la compraventa de títulos por parte de personas humanas, brindando mayor agilidad a las operaciones bursátiles.

Saneamiento del BCRA y respaldo internacional

La estrategia cuenta con el respaldo de una nueva Facilidad Extendida del FMI por US$ 20.000 millones, de los cuales US$ 15.000 millones estarán disponibles en 2025 para fortalecer el balance del Central. A esto se suman acuerdos con organismos multilaterales por otros US$ 3.500 millones, una ampliación del acuerdo de repo con bancos internacionales por hasta US$ 2.000 millones, y la extensión del swap con el Banco Central de China (PBOC) por US$ 5.000 millones.

Estas operaciones permitirán un refuerzo sustancial de las reservas líquidas en 2025, contribuyendo al objetivo de eliminar progresivamente las restricciones a los flujos cambiarios sin generar disrupciones.

Nueva política monetaria

En el plano monetario, el BCRA profundiza el cambio iniciado en diciembre de 2023. El nuevo régimen estará basado en el seguimiento estricto de los agregados monetarios, con énfasis en el M2 transaccional privado como principal ancla nominal.

Se mantiene la prohibición de financiar el déficit fiscal y de emitir para pagar intereses de los pasivos del BCRA.

El Central publicará una programación monetaria trimestral, fundamentada en modelos de demanda de dinero, alineada con el mandato de estabilidad de precios. Además, este marco será compatible con las metas trimestrales del acuerdo con el FMI, que monitorean la evolución de las reservas internacionales netas (RIN) y los activos internos netos (AIN) como indicadores clave de consistencia macroeconómica.

