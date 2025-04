El suministro de uranio, sus obstáculos y la oportunidad para la Argentina

Uranio en la Argentina

Ese aumento de la demanda es que el que despierta intereses en la Argentina, más precisamente en la provincia de Chubut, que en una crítica situación de su industria petrolera, está abriendo paso a la minería, y allí, la explotación de uranio.

Cabe mencionar que en Argentina, los principales yacimientos de uranio, que se encuentran bajo la gestión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), tienen localizaciones clave no solo en Chubut, sino también en Mendoza, Río Negro, Salta y La Rioja.

Pero por su gran potencial se destacan Sierra Pintada, en Mendoza, y Cerro Solo, en Chubut.

image.png

Aumenta la demanda de energía nuclear

Desde enero de 2023 a este 2025, más países han anunciado planes para volver a la energía nuclear o aumentar la capacidad de generación nuclear.

Es más, las empresas tecnológicas más grandes han comenzado a respaldar la energía nuclear de próxima generación , con la esperanza de poder alimentar sus centros de datos con energía cero emisiones de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Muchas empresas emergentes de Estados Unidos y Europa compiten por convertirse en las primeras no sólo en diseñar sino también en poner en operación comercial la próxima generación de reactores nucleares avanzados, los llamados reactores modulares pequeños (SMR).

La energía nuclear será una de las nuevas infraestructuras energéticas más importantes que el mundo necesitará para satisfacer la demanda de electricidad de la IA, afirmó Goldman Sachs en un informe a principios de este año.

image.png

Dilema de inversión

El dilema es que si bien los recursos de uranio serán suficientes para satisfacer el crecimiento de la energía nuclear, el mundo necesita comenzar a invertir ahora en nuevas exploraciones, minas y procesamiento de uranio, remarca dicho informe del Libro Rojo.

Y los precios del uranio no son tan favorables para conseguir inversiones... Y los precios del uranio no son tan favorables para conseguir inversiones...

La minera de uranio australiana Deep Yellow, por caso, acaba de aplazar la decisión final de inversión para su proyecto Tumas en Namibia "hasta que un mejor precio del uranio apoye el desarrollo de proyectos nuevos".

"Será virtualmente imposible lograr un nuevo suministro de uranio en el entorno de precios actual", manifestaron desde la empresa: "A menos que los precios del uranio aumenten a niveles apropiados y haya grandes cantidades de capital disponibles para el sector de suministro, los proyectos nuevos permanecerán sin desarrollar".

Según Fernando Locci, presidente del Colegio de Geólogos de Chubut, el precio del uranio ha mostrado fluctuaciones marcadas. Actualmente, ronda los 65 dólares por libra de U3O8, tras un repunte desde los 43 dólares en 2020.

Pero señaló también que, aunque los precios han tendido a la baja en las últimas décadas, este recurso sigue representando una oportunidad económica significativa:

"La provincia podría beneficiarse enormemente a través de regalías mineras y el desarrollo de la industria local, lo que tendría un impacto positivo en las comunidades y generaría empleo", destacó.

No sólo Chubut, por supuesto. En la región, aunque Brasil lidera con 209.700 tU estimadas (de las cuales 65.000 son potencialmente explotables), las condiciones geológicas argentinas presentan ventajas competitivas en términos de viabilidad extractiva por lo que la Argentina ocupa un lugar significativo en el mapa uranífero. Y hacia allí, apunta Chubut.

image.png

Los desafíos legales, ambientales y sociales

Pero la extracción de uranio enfrenta desafíos legales, ambientales y sociales fuerte en la Argentina. En Chubut, por ejemplo, la Ley XVII-N°68 (conocida como Ley 5.001) prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de sustancias químicas como el cianuro y el ácido sulfúrico. Leyes similares existen en otras provincias.

Esto obedece a que la minería de uranio genera preocupaciones ambientales. El proceso de extracción de uranio implica el uso de químicos como el ácido sulfúrico y el carbonato de sodio, que se emplean para separar el uranio de otros minerales durante la lixiviación.

Estos químicos pueden generar impactos ambientales significativos si no se manejan adecuadamente. Por ejemplo, el ácido sulfúrico puede contaminar aguas subterráneas y superficiales, afectando ecosistemas y comunidades locales. Estos factores han llevado a que algunos proyectos se encuentren paralizados o en revisión.

Desde la CNEA indicaron que "la reactivación de las actividades productivas y los proyectos actuales de remediación ambiental en sitios mineros agotados requiere que se lleven a cabo conforme a las normativas y regulaciones vigentes a nivel internacional, nacional, provincial y municipal. Esto es fundamental para minimizar los impactos ambientales y garantizar la seguridad en cada etapa del proceso".

Este mes, en una entrevista con medios nacionales, el gobernador Ignacio Torres dijo que, para obtener licencia social, hay que dar el debate de cara a la gente y demostrar que los controles se pueden hacer bien. Admitió que es posible rever la 5001, pero hizo hincapié en el uranio como posible "círculo virtuoso".

Indicó que la actividad de la minería "es legal, aunque no con cianuro y a cielo abierto", y consultado sobre si podría revisar esa ley, dijo "totalmente, pero el proceso tiene que darse de manera natural y mostrando que las cosas se hacen bien".

Por último, lamentó que "Chubut sufrió mucho producto de la desidia y dar la espalda a la gente, yo todavía no tengo Casa de Gobierno (por los incendios) y esa conflictividad social hace que no vengan inversiones, me lo dijo un empresario del hidrógeno, que dijo se fueron a Río Negro porque la primera imagen de Chubut en Google era la Casa de Gobierno prendida fuego".

