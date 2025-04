"Macri está peleado con el mundo: no quiere aceptar la realidad"

El gobierno quería hacer las elecciones juntas para no molestar a la gente y ahorrar, pero los Macri desdoblaron y ahora todos quieren desdoblar. La grieta cambió: hoy la gente apoya o no a Javier Milei. El PRO se ha vuelto funcional al peronismo. Lo hemos visto en el Congreso Nacional con los jueces propuestos para la Corte Suprema. “ El gobierno quería hacer las elecciones juntas para no molestar a la gente y ahorrar, pero los Macri desdoblaron y ahora todos quieren desdoblar. La grieta cambió: hoy la gente apoya o no a Javier Milei. El PRO se ha vuelto funcional al peronismo. Lo hemos visto en el Congreso Nacional con los jueces propuestos para la Corte Suprema. “

image.png Bullrich y Mauricio Macri discuten: ¿Quién ordenó la calle? ¿Ciudad o Nación?

Bullrich: "¿Quién ordenó la calle?"

“Mauricio Macri le quiere hacer creer a la gente que su primo Jorge fue quien terminó con los piquetes. Eso es mentira, es un relato"

"Fuimos Javier Milei y yo quienes terminamos con ese tipo de extorsiones. Cuando el 20 de diciembre de 2023 el presidente se hizo presente en el comando de seguimiento de las marchas la cosa cambió para siempre. Tengo el aval para ordenar la calle” cerró la titular de la cartera de Seguridad a nivel nacional.