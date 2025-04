Comodoro Py sigue su propia lógica: "No se le dispara al Rey, hasta que quede tirado en el piso"

maria servini.jpg María Servini.

María Romilda ha tenido intervenciones en casos muy relevantes a lo largo de tantos años de ejercicio.

-el Yomagate,

-el asesinato del General chileno Carlos Prats

-la represión de diciembre de 2001

-la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura

-causa “Cuadernos” sobre supuestas coimas en el sector energético

-la restitución del nieto de Estela de Carlotto.

Sin embargo, nada parece compararse con el caso $LIBRA ya que un avance decisivo de la causa dejaría el titular del Poder Ejecutivo de Argentina a las puertas de un juicio político en su contra.

En Argentina, los escándalos judiciales internacionales de corrupción nunca encontraron culpables

En nuestro país, causas que motivaron decenas de presos en el primer mundo y latino américa no tuvieron un solo encarcelado. Basta recordar lo ocurrido con Oderbretch, Siemens, Skanska, Fifa Gate o Panamá Papers. ¿Será el caso $LIBRA la excepción o nos lamentaremos cuando nos digan "otra vez sopa"?

Los rituales de Comodoro Py

Javier y Karina Milei, seguramente, van a ser cercados por la Justicia norteamericana ya que la cantidad de estafados en la súper potencia es considerable.

Sin embargo, en Argentina, mientras permanezcan en el poder es posible que asistamos a una conocida coreografía:

-medidas iniciales y supuestos avances

-análisis del material recolectado

-cajoneo discreto de la causa en función de la “calculadora electoral” que indica que no se avanza sobre los políticos en función.

Los jueces federales argentinos suelen regirse más por el calendario comicial que por el almanaque gregoriano.

En Comodoro Py se relaciona al “baño María”, el nombre que se le da a un método para cocinar los alimentos de forma lenta con poca intensidad de calor, con la forma discreta de moverse de Servini de Cubría.

image.png Comodoro Py: el ex presidente Carlos Menem llevó de 6 a 12 los juzgados federales

Los pedidos de congelamiento de activos en Estados Unidos por parte del abogado Gregorio Dalbón a Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano no han podido avanzar. Van camino al “noni noni”.

Se trata de una medida elemental si se quisieran preservar bienes de los estafadores para una futura reparación a los damnificados.

El pedido de Dalbón establecía: “exhortar al Departamento de Justicia, al Tesoro, al FBI y a la SEC (comisión de valores) para congelar los activos que Javier y Karina Milei podrían tener en suelo norteamericano, vinculados a la presunta estafa de $LIBRA”.

El acto de congelar activos en Norteamérica sería un misil para un gobierno al que “le entran fácilmente las balas” desde el 14 de febrero de 2025.

¿Qué dice una norma no escrita en la llamada “Casa de Piedra” de Retiro?

No se le dispara al Rey, salvo que ya esté en el piso. No se investiga al cadáver del poder hasta que empiece a oler mal.

Servini es una jueza curtida de mil batallas y Taiano es también un fiscal que no ignora las reglas del juego:

Ambos caminan con pies de plomo y, por las dudas, siguen por los diarios las alternativas paralelas que tiene esta causa en Estados Unidos.

image.png ¿Alguien le prestaría una SUBE a Hayden Davis?

¿Cuál es el protocolo que van a aplicarle a un tema tan volcánico?

1-No abrir el secreto de sumario

2-No ordenar medidas cautelares significativas

3-No pedir medidas internacionales relevantes

4-No apurar los tiempos, aunque el chorro de Hayden Davis y su pandilla se encuentren ya girando decenas de millones de dólares robados a cuentas de terceros.

5-Inventar demoras técnicas e introducir apelaciones infinitas.

Resumiendo: la única esperanza que queda para que semejante defraudación no quede impune es que el tema siga vivo a nivel internacional y se ejerza presión efectiva sobre las autoridades estadounidenses.

A nivel vernáculo, es un gastado sketch con un final tan infructuoso como garantizado.



