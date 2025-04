$LIBRA: Abogado de CFK le pidió al fiscal congelar activos financieros de los Milei

El abogado requirió que se exhorte a los siguientes organismos de los Estados Unidos de América: Departamento de Justicia (Department of Justice - DOJ), el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury), la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission - FCC), la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission - SEC), el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security - DHS) y la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation - FBI), a fin de que remitan toda la información vinculada a la maniobra de estafa con la criptomoneda $LIBRA, precisó el diario Ámbito Financiero este viernes (11/4).

La causa se la queda la Jueza María Romilda Servini de Cubría.



A los muchachos no le vas a sacar esa causa. Menos con lo que hicieron la semana pasada.

Llega el momento en que los que armaron la Estafa Milei, la hermana y demás consortes pongan abogados.

También que informen sobre las personas físicas o jurídicas investigadas, objeto procesal, medidas adoptadas y activos identificados.

El pedido de Dalbón al fiscal Taiano ocurrió el mismo día que la justicia desplazó de la causa a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y ordenó que la investigación se traslade a Comodoro Py a cargo de la jueza María Servini.

