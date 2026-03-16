$Libra: Las capturas del celular de Novelli "superan a la ficción en la que está metido Javier Milei"

En declaraciones a Radio Rivadavia, Ferraro se preguntó: “¿Por qué en 16 oportunidades se habilitaron reuniones en la quinta de Olivos?”.

Los US$ 5 millones para Milei

Sobre el presunto pago de 5 millones de dólares para Javier Milei a cambio de la promoción de la criptomoneda, Ferraro dijo: “Estos montos coinciden en tres pagos anotados en el memo de Novelli, uno de un millón y dos de dos millones de dólares, tanto en cripto como en efectivo”.

Para Ferraro, tanto el presidente como varios de sus funcionarios deberán responder ante la justicia y el Congreso y aseguró que las pruebas muestran que “ el presidente mintió”.

davis-milei.jpg Hayden Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, con Javier Milei en Casa Rosada.

Con estas pruebas "son una realidad que supera a la ficción y la mentira en la que está metido el presidente. Con estas pruebas vemos por qué el presidente no respondió en su momento quién y cómo le habían dado ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público, corroborado con las llamadas entre Novelli y Milei".

Cabe recordar que el caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025, viernes por la noche, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento de esa criptomoneda, presentándola como una iniciativa privada orientada a financiar proyectos productivos en Argentina.

Tras ese mensaje, el valor del token se disparó rápidamente (llegó a superar los uS$ 5 por unidad) pero luego se desplomó vertiginosamente. El comportamiento fue compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull” (tirar de la alfombra) donde algunos inversores obtienen ganancias mientras la mayoría sufre pérdidas.

Investigaciones posteriores indicaron que decenas de miles de inversores resultaron afectados, mientras un puñado de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias tras vender sus posiciones antes del colapso del precio.

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