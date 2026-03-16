$LIBRA: La oposición busca que aparten al fiscal Taiano y reactivar la comisión investigadora

También solicitarán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.

La presentación de los diputados responde a las nuevas revelaciones del caso a partir de la información resultante de un peritaje oficial sobre el telefono de Novelli, señalado como nexo entre Milei y el creador de $LIBRA, Hayden Davis.

Del mismo se desprenden comunicaciones entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento del token, y también comunicaciones posteriores. También surgió de allí un borrador de un presunto acuerdo confidencial de asesoramiento que habrían firmado Milei y Davis, y un tarifario que sugiere que el Presidente cobró por difundir el criptoactivo.

Todas las medidas anunciadas:

1. Ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.

2. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al Fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados.

3. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones. Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

4. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.

5. Remitir copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional.

6. Alertar y denunciar la grave persecución judicial contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación a Volosin para declarar en la causa. Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista.

7. Presentar e impulsar el repudio de la Cámara de Diputados a los ataques de Javier Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial. Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo.

8. Constituir una comisión adhoc de los Diputados y Diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos.

9. Finalmente, hemos decidido evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso.

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