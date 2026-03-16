Karina Milei vs. Santiago Caputo, y el destino inexorable del 'Mago del Kremlin'

También se les reclamaron las renuncias a alfiles del caputismo, como los titulares de la IGJ y la UIF, reemplazados por personas de confianza de flamante ministro.

La embestida no se quedaría ahí ni mucho menos. ARCA y la SIDE, territorios donde Caputo extiende su influencia, estarían en la mira de "El Jefe".

También la secretaría Legal y Técnica, el área que le "cuida la firma" a los Presidente. Allí conduce María Ibarzabal Murphy. Cuentan que Karina la puso bajo sospecha luego de que se intentara que la Procuración del Tesoro, ahora ocupada por Amerio, saliera de Justicia para depender de "Mary", o sea, de Caputo.

En medio de este clima de tensión no causó mucha gracia el accidente por el cual un electricista que estuvo trabajando allí se quedó con la llave del salón Martín Fierro de la Casa Rosada, donde están los despachos de Caputo e Ibarzabal. Tuvieron que llamar a un cerrajero.

"Caputo sabe, tal vez como nadie, que cuando la hermanísima quiere afuera a alguien no hay nada que pueda evitarlo, si bien en su caso el operativo desgaste esté llevando más tiempo de lo habitual. Tarde o temprano, es una puja que Karina va a ganar, aunque Milei lo considere un “hermano de la vida”", escribió el domingo Ignacio Ortelli en Clarín.

Puesto así, daría la sensación de que el 'Mago del Kremlin' asume su destino inexorable en la Casa Rosada. Si lo despojan de esas y otras dependencias su poder quedaría dañado. Solo sería una cuestión de tiempo su paso al costado.

A menos que el Presidente laude a su favor. “Salvo que Javier intervenga”, le dijo una fuente a La Nación, como única posibilidad de continuidad de Caputo.

Quienes conocen a Milei -empezando por Caputo- saben muy bien a quien va a beneficiar en cualquier momento o situación.

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