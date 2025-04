Marcha CGT (¿y Bullrich?) previa al paro y mercados convulsionados

Live Blog Post

Masiva marcha: ¿Bullrich no se le animó a la CGT?

La CGT acompaña a los jubilados en la habitual marcha de todos los miércoles. Esta vez, sorpresivamente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich decidió no aplicar el 'protocolo antipiquetes'. No hubo represión, no hubo incidentes ni disturbios, pero sí calles cortadas por la masiva manifestación.

En la previa, Bullrich había apelado la cautelar del juez Roberto Gallardo, quien hizo lugar a un pedido de la CGT y la UTEP, ordenando que las fuerzas federales no intervinieran en esta manifestación. Con duras críticas al magistrado, a quien le pidió que "no se entrometa", la ministra de Seguridad dijo que no iba a acatar el fallo.

Luego, ante un pedido del Gobierno porteño, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) terminó rechazando el amparo de la CGT-UTEP, por lo que las fuerzas federales pudieron intervenir.

De todos modos, Bullrich finalmente dispuso que las Fuerzas Federales, como Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y PSA, “se ocuparán de la seguridad del Edificio apostados de un lado del vallado” del Congreso.

Pasadas 4 horas de iniciada la manifestación, no hubo protocolo antipiquetes ni represión. Veremos qué ocurre cuando comience la desconcentración.