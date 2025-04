Trump suspende aranceles y redobla con un 125% contra China

image.png

En una publicación en su plataforma Truth Social, comunicó que ha decidido suspender por 90 días los aranceles como una "recompensa" a ciertos países por no haber ejecutado represalias contra Washington, con excepción de China a la que ahora le aplica un 125%.

He autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato He autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato

image.png

“Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”, escribió en Truth Social.

Luego del cimbronazo de la noticia, las acciones de Wall Street se dispararon: el S&P 500 subió un 6% hasta los 5.281,44 puntos, rompiendo la mala racha y la incertidumbre en los mercados tras su anuncio de la semana pasada.

Trump 'reculó' con sus aranceles y aplica trato preferencial

Las afirmaciones de Donald Trump suceden en vísperas de la entrada en vigor de los aranceles: un 20 % para la UE, un 104/125 % para China, 10% para LATAM y Ucrania. Rusia está exenta, como un puñado de otros países. Pekín contrataca con el 84% y Europa planea gravámenes en represalia.

Trump anunció la semana pasada un 20 % contra los productos de la UE que ingresen a su jurisdicción, y en primera instancia, anticipó un 34% de aranceles a China. Pero con el correr de los días escalaron las tensiones entre Washington y Pekín, y ambos fueron contratacándose con amenazas de distintos gravámenes.

Trump decretó imponer un 104% a los productos chinos (y ahora un 125%) lo que entró formalmente en vigor este 9 de abril. China elevó del 34% al 84 % de aranceles recíprocos a los bienes procedentes de Estados Unidos, lo que comenzará a regir desde el jueves 10 de abril.

La Unión Europea (UE) respondió con la propuesta de aranceles de hasta el 25% en represalia a los estadounidenses del 20% sobre el aluminio y el acero, que entraron en vigor el 12 de marzo.

Este miércoles 9 de abril, con la entrada en vigor de los aranceles, la bolsa de Wall Street abrió la jornada en orden disperso. En los primeros intercambios, el índice Dow Jones retrocedía 0,79%, el Nasdaq avanzaba 0,18% y el ampliado S&P 500 perdía 0,35%.

El yuan chino se devaluó a su nivel más bajo (09/04/25) desde 2007, impactado por la actual disputa arancelaria entre China y Estados Unidos. En la apertura, las bolsas europeas se desplomaron y luego aceleraron sus pérdidas, con París y Fráncfort cayendo un 4%.

Pero luego del anuncio de última hora sobre suspender por 90 días los aranceles, los mercados reaccionaron con fuertes subas.

