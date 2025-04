Miguel Russo, un fenómeno: San Lorenzo de Muniain jugará octavos

Embed

Miguel Russo

La web San Lorenzo Primero destacó las reflexiones de Miguel Russo:

## "Me complicó la vida Atlético Tucumán. No nos pueden pasar esas cosas y esas son las que hay que mejorar. El primer tiempo no fue bueno. En el fútbol argentino es difícil llegar al 3 o 4 a 0. Cometemos errores pero tenemos una buena virtud física. Falta calma pero en muchas cosas estamos bien y con eso alcanza".

## "Me alegro por el grupo y la gente pero hay mucho por mejorar. Sobre todo en partidos decisivos. Clasificamos porque creo que estamos bien cómo grupo, desde la pretemporada. Tenemos que habituarnos a los partidos decisivos pero este grupo está preparado. Va a ser difícil pero cada vez nos respetan más".

## "La ilusión la tengo día a día. Pero hay que mejorar errores y no quedarnos con lo que tenemos. No nos tiene que superar la ilusión. Hablamos mucho que si perdemos la pelota hay que correr, por lo que quiero pases. Eso te da condiciones y hay que saber esperar esos momentos en conjunto”.

## "Los chicos se van haciendo hombres y van desarrollando. No es una tarea fácil. Perdiendo mucho la pelota hay que correr. En definitiva si no hacemos juego en conjunto quedamos aislados en muchas cosas”.

## "Hay que seguir manteniéndonos. Protegiendo a los chicos y de a poco sumar a los que estuvieron lesionados. Hay que mantener el equipo día a día. Hablamos mucho con Iker (Muniain), sabe ponerse en el lugar adecuado. Por ahí sin él no tuvimos esas condiciones y es algo que a veces no tenemos. Cada vez los rivales nos miran y estudian más. Tenemos que encontrar las variantes para sorprender de otra manera".

Andrés Vombergar

El gol del 'Ciclón' fue por la cabeza de Andrés Vombergar: otra vez luego de 4 juegos fechas.

A TNT Sports le dijo: “La Liga argentina es muy competitiva, cualquiera le gana a cualquiera, sabemos que tenemos nuestras armas, estamos siendo sólidos, un equipo incómodo, hoy por suerte aprovechamos la situación que tuvimos y la verdad muy contento por volver a convertir y más que nada por el triunfo”.

Final de Mundo Azulgrana: "Con la ventaja, San Lorenzo estuvo más tranquilo y el clima de la cancha cambió. De los silbidos del entretiempo al aliento y el desahogo. Los de Tucumán perdieron el orden y, si bien intentaron atacar, no generaron las claras de la primera etapa. El Ciclón controló los tiempos hasta el final y cuidó el resultado que le dio la clasificación."

