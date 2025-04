“Quiero dejar en claro que @Gov.eth no es un grupo de personas. Soy un individuo, soy la persona que está hablando actualmente. Voy a seguir hackeando páginas, voy a seguir hackeando sistemas, voy a seguir haciendo de todo hasta que hasta que me dé la sangre, ¿no? Hasta que me muera, hasta que me maten o hasta que termine preso. Siento que no va a ser no va a ser temprano. Va a ser muy lejano porque, como te digo, estoy cuidado, estoy protegido”.

Entrevista de Perfil al hacker

En el diálogo con Fontevecchia, lejos de mostrar arrepentimiento, dejó claro que no lo hizo por dinero (aunque a veces cobra), sino por diversión y como forma de demostrarle a todos- y, sobre, a todos a potenciales empleadores- su talento.

En esa línea, consideró que el sistema debe incorporarlo y no criminalizarlo antes de contar que ha ganado dinero advirtiéndole a las empresas sobre sus vulnerabilidades en sus plataformas.

“Yo lo veo como un mensaje de ‘Estás regalado con tu sistema y te falta seguridad”. Prefiero trabajar, no sé… para un organismo público, privado, para el gobierno, para quien sea, antes de estar preso, porque yo tengo un amigo preso (hacker de la página de Buquebus) que hizo lo mismo que yo. Y deberían darle un lugar a la gente en lugar de tratar de nombrarlo como criminal, no somos criminales. Criminales son los que están por ahí sueltos”, afirmó.

Sobre el puntal ataque a Perfil, explicó que lo hizo por placer, como un desafío.

“For the fun, por la diversión de ser mejor hacker cada día para ver hasta dónde puedo llegar. ¿Cómo puedo entrar a los sistemas y todo eso. Es una forma de aprendizaje. Y bueno, hoy les tocó a ustedes, mañana le puede tocar a Clarin, quien sea".

En la entrevista Gov.Eth, en la que se mostró muy antisemita y perseguido políticamente, se adjudicó varios ciberataques: “Hice un hackeo a El País, de Uruguay. Después me fui para otro diario de izquierda que se llama Brecha. Después me fui para la Caja de Acción Social de San Juan y después les di a ustedes. No es como que tengo algo en concreto, pero sí que es cierto que los medios se me facilitan muchísimo más".

Según Perfil, el mismo hacker fue responsable del ciberataque a la web oficial del Gobierno de la República Argentina ocurrido el 25 de diciembre de 2024, cuando logró vulnerar el sistema y dejar un mensaje en la página principal.

El hacker en la entrevista se definió como “Nacional Socialista”, seguidor de Adolf Hitler y Benito Mussolini, en un intento de justificar su mensaje aversivo contra el presidente argentino, espiritualmente judío. “Fuck Milei” implantó en el sitio web de Perfil.

image.png El hacker prometió seguir vulnerado sistemas hasta que le "dé la sangre".

“No soy peronista, tampoco no soy izquierda, no soy derecha, no soy anarquista, soy nacional socialista y lo digo abiertamente”, lanzó.

Ante su fuerte declaración, Fontevecchia le preguntó:

“— Ahora, cuando decís nacional socialista, ¿te referís a nacional socialista en la misma línea ideológica del partido nazi de Adolf Hitler o estás diciendo yo pienso en una visión distinta aplicable a la no sé la Argentina de hoy o Uruguay de hoy o la región de hoy?

— ‘Me refiero al régimen de Adolf Hitler. Me parece un buen tipo. Me parece que hizo las cosas bien. Me parece un líder como Mussolini.

— ¿Y por qué por qué te parece que fue un buen líder que hizo las cosas bien?

— Son muchas cosas lindas en el mundo .Porque quizás lo ves de otra forma. Los judíos controlan todo. Fíjate… El presidente, judío. Donald Trump, judío. Todos son unos judíos de mierda. Con la mejor, ¿eh?. Primero que nada, sacrificaron a Cristo. Yo soy un gran creyente y la verdad que no me parece bien lo que hicieron. Y segundo, controlan el mundo-.Haría un podcast de 2 horas explicando cada punto, pero controlan el mundo y no me parece correcto”.

Sin embargo, al ser indagado más en profundidad sobre su ideología nazi, rechazó seguir hablando del tema y aclaró que su ciberataque fue menos por política que por exponer la falencias de lo sistemas.

“Ideológicamente mi política con el hackeo no van. Mi mensaje es político, sí, Va a Milei, va a los judíos. ¿Pero por qué no hablamos más del hackeo en sí y dejamos de hablar de política?".

El testimonio de Gov.Eth dio un giro más inquietante cuando, al final de la entrevista, lanzó una advertencia digna de un thriller político.

“A mi en Uruguay me está amenazando el Frente Amplio, el partido político (oficialismo) me está amenazando con matarme. Así que no soy suicida, no soy depresivo. No tengo problemas mentales, no tomo pastillas, eh nada de nada, no tomo droga, no tomo alcohol.. Esto significa esto significa que si algún día ponen una noticia de que me maté en una celda de prisión o de que mataron a un hacker que hizo tal cosa o se suicidó, sepan que fue el frente amplio en Uruguay, que me amenazan por Telegram, por Signal, por todas las redes sociales que tenga. Me llegan mensajes de números anónimos, así que tengan cuidado”.

