Apareció: El hacker detrás del ataque a Mi Argentina explicó todo

La noche del miércoles 25 de diciembre quedará marcada en los registros de la ciberseguridad argentina cuando más de veinte sitios oficiales se vieron comprometidos. Los usuarios que intentaban acceder a estas plataformas se encontraban con un mensaje inquietante: "503 Service Unavailable. No server is available to handle this request", acompañado de una pantalla en blanco que evidenciaba la magnitud del ataque.