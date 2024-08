Netflix sufrió el mayor hackeo de contenido en la historia, y perdió estrenos

Netflix aún no ha hecho comentarios sobre los informes, pero no es la única plataforma afectada. El primer episodio de Re: ZERO - Starting Life in Another World temporada 3 también apareció en línea, con marcas de agua que sugieren que se obtuvo en la Japan Expo 2024 en julio. Lo mismo ocurrió con Arcane temporada 2, de los que ya salieron cinco episodios completos en línea.