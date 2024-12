Hackearon Mi Argentina: Culpas al Congreso y silencio sobre los datos de los ciudadanos

image.png El ataque a Mi Argentina (Foto: Agencia NA)

El ciberataque, que no se afectó el contenido informativo del sitio, fue confirmado en redes sociales por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación que aprovechó la situación para advertir sobre la “falta de inversión” como el motivo principal del hecho.

"Este 25 de diciembre a las 21:30 horas detectamos que el sitio web http://argentina.gob.ar fue atacado por ciberdelincuentes. El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones ”, publicó la Secretaría.

La dependencia también culpó al Congreso por la derogación del decreto de fondos para la Side: se dijo que la inversión estaba “contemplada en el DNU 656/2024” pero que no se pudo realizar durante el primer año de la actual gestión "por culpa de un grupo de diputados y senadores del Congreso de la Nación que optaron por jugar a la alta política en vez de garantizar los fondos destinados a la lucha contra estos delitos”.

Por último, se informó: “estamos trabajando para dar solución a este incidente y ya logramos que los sitios funcionen nuevamente con normalidad".

Filtración de datos y recomendaciones

El sitio Mi Argentina fue atacado por ciberdelincuentes identificados como "h4xx0r1337", que colocaron en el sitio mensajes políticos y contenido multimedia en varias secciones.

Según constató la agencia Noticias Argentinas, el programador Maximiliano Firtman explicó que los atacantes realizaron un "defacement" (modificación del contenido visual del sitio), incluyendo mensajes con firmas políticas y un video del rapero "Homer el Mero Mero" con su canción 22 en algunas secciones".

“Por lo que se ve a simple vista, parece que solo accedieron a cambiar encabezados y pies de página de las secciones estáticas, pero hasta que haya un anuncio oficial, recomiendo evitar el ingreso de información o credenciales,” advirtió Firtman. Además, señaló que este tipo de ataques son un delito informático grave.

Sobre los datos de los usuarios, no hubo confirmación oficial sobre robo o filtración de datos. El mensaje de la Secretaría de Innovación no mencionó si se robaron datos de los usuarios. Sin embargo, los expertos recomiendan no ingresar a la plataforma hasta nuevo aviso; cambiar contraseñas vinculadas al sitio; estar atentos a comunicados oficiales.

El atacante

Quien o quienes estarían detrás del hackeo es o son "h4xx0r1337" y mencionan la cuenta @gov.eth, conocida en la comunidad hacker internacional por otros ataques a sitios gubernamentales. Aunque la autoría no ha sido confirmada oficialmente, los pseudónimos utilizados han sido vinculados a infiltraciones previas.

A diferencia de otros ciberdelincuentes que operan desde el anonimato absoluto, gov.eth ha construido una imagen que trasciende el mundo digital. Sus acciones no son meramente destructivas, sino que buscan poner en evidencia las fallas estructurales en la seguridad informática de instituciones públicas y privadas.

En sus mensajes recientes, el hacker dejó clara su postura al escribir en la plataforma afectada:

"ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol"

Esta frase no solo señala la reincidencia de sus ataques a sistemas gubernamentales, sino que también cuestiona la eficacia de las políticas de ciberseguridad implementadas.

En el reciente ataque a Mi Argentina, el hacker dejó un mensaje irónico:

"Really? Hacked again!?"

