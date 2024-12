El boom del cobre, la Inteligencia Artificial y las preguntas sobre Josemaría (Lundin)

La Argentina no tiene minas en funcionamiento desde 2018, cuando cerró Bajo de la Alumbrera (provincia de Catamarca).

8 proyectos se encuentran en etapa avanzada de exploración y con el desarrollo de al menos 3 de ellos, la minería podría convertirse en el 3er. sector exportador de Argentina, según Víctor Delbuono, investigador de Fundar.

Para 2031, cuando se prevé que todos los proyectos en trámite estén en operación, Argentina podría resultar el 6to. mayor productor de cobre del mundo, con una exportación anual promedio dequivalente a US$ 8.440 millones (a los precios actuales), según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

S&P redujo su pronóstico para los precios del cobre en 11%, a US$2,40 la libra, por el resto de este año, 2016 y 2017. El cobre, a las nubes.

Josemaría

Los proyectos cupríferos de la Argentina se encuentran en la Provincia de San Juan:

Josemaría (Lundin-BHP),

Los Azules (McEwen Cooper) y

Pachón (Glencore), y

a menor escala de desarrollo, TacaTaca (First Quantum) en Salta; y MARA en Catamarca (Glencore).

El proyecto que entrará más rápido en producción es Josemaría, en la provincia de San Juan, que se encuentra en etapa de preconstrucción.

Su propietario es BHP y Lundin Mining (BHP le compró el 50% de Filo del Sol y Josemaría), que promete producción entre 2026 y 2027, con una inversión de entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones. La mina tendría una vida útil de 19 años y se estima que exportaría anualmente US$ 1.100 millones.

Sin embargo, hay problemas.

Los glaciares y el ambiente periglacial representan el 70% del agua dulce de Argentina. La Ley de Glaciares estipula que el pozo creado por el proceso de voladura y excavación para la extracción de cobre no puede ubicarse en un ambiente periglacial (zona al borde de un glaciar con suelos a menudo congelados, que actúa como regulador del agua).

La ONG ambientalista Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha afirmado que la mina a cielo abierto de Josemaría infringiría esta norma.

La Provincia de San Juan debe definir cuál será su enfoque acerca del medio ambiente. Nación no tendrá problemas en días de Javier Milei. Pero el Presidente jamás residirá en San Juan....

Australia

La tonelada de cobre superó los US$ 11.000 desde mayo y la proyección a 2025 es un promedio de US$ 12.000 por tonelada, según un reciente informe del Citi.

La producción mundial de cobre está liderada por Chile, que a 2022 representaba el 24% de la producción total, seguido por Perú (10%) y República Democrática del Congo (10%). Las proyecciones indican para 2031, si la Argentina cumpliera sus metas, representaría el 5% de la producción mundial total.

Pero Australia intenta una dura ofensiva. También Sudáfrica, con un plan para pasar de 322.000 toneladas a producir 500.000 toneladas de cátodo de cobre refinado hacia principios de la década de 2030 y luego hasta 650.000 toneladas para mediados de la década de 2030.

Anna Wiley, presidenta de BHP Asset Copper South Australia, afirmó: “Ya estamos aumentando la producción de cobre de BHP en el sur de Australia con proyectos y estudios en marcha en todos nuestros sitios operativos, y estamos avanzando a buen ritmo para duplicar potencialmente nuestra producción actual a mediados de la próxima década”.

Los objetivos son las minas subterráneas Olympic Dam, Prominent Hill y Carrapateena, que suministran volúmenes de concentrado de cobre a un complejo de fundición y refinería centralizado en Olympic Dam que produce cátodos de cobre refinados. BHP también está avanzando en el prospecto de exploración Oak Dam.

cobre.jpeg La tonelada de cobre superó los US$ 11.000 desde mayo y la proyección a 2025 es un promedio de US$ 12.000 por tonelada, según un reciente informe del Citi.

Chile

En cuanto a Chile, Codelco, el productor estatal de cobre, solicitó un permiso ambiental para extender la vida útil de su mina Gabriela Mistral por más de 25 años, empujando la fecha de cierre actual de 2028 a 2055, por lo menos.

La propuesta de US$ 800 millones tiene como objetivo sostener la producción en la mina a cielo abierto en la región chilena de Antofagasta, que ha estado en funcionamiento desde 2008.

Es decisivo la transición para dejar de utilizar agua doméstica terrestre hacia 2035. En su lugar, la mina dependerá de fuentes de agua de terceros que cumplan con los estándares ambientales. Y Codelco se ha comprometido a suministrar una cantidad equivalente de agua a la comunidad local.

Un directivo, Gabriel Méndez, señaló que la mina ha utilizado solo el 2% del volumen de agua almacenado en su cuenca permitida, a pesar de tener autorización para utilizar hasta el 5%.

Codelco planifica cambiar su enfoque de la extracción de óxidos de cobre a sulfuros de cobre, utilizando sal en el proceso de lixiviación clorada para mejorar las tasas de recuperación.

Gabriela Mistral es una de las minas más pequeñas de Codelco: 110.000 toneladas de cobre al año.

La operación es dirigida por una mujer: Claudia Cabrera (no había mujeres en esos cargos en Chile), y extender la vida útil de la mina Gabriela Mistral es parte de una estrategia más amplia para abordar la disminución de las leyes del mineral y el aumento de los costos en sus operaciones centenarias.

Codelco enfrenta una dura competencia de empresas como Freeport-McMoRan, con sede en USA, que ha expandido significativamente sus operaciones y producción.

En el centro de las dificultades de Codelco se encuentra su infraestructura obsoleta. Minas como Chuquicamata, que ha pasado de ser una operación a cielo abierto a una mina subterránea, son emblemáticas de las dificultades de la empresa.

---------------------

Más noticias en Urgente24

Triste Navidad militar 2024: Defensa Nacional y Seguridad Interior

El inesperado cambio en Cuenta DNI que todos comentan

Revolución del fútbol es final de los barrabravas más que SAD, y AFA no lo hizo

Netflix tiene la miniserie de 8 capítulos que te va a fascinar desde el comienzo

"Hay 3 sectores que crecen (minería, energía y agro) pero unos 10 segmentos industriales caen"