Lobby Joven vs Lobby Veterano: La Guerra del Cerdo en la UIA

'Diario de la Guerra del Cerdo' es una novela de Adolfo Bioy Casares de 1969, que Leopoldo Torre Nilsson hizo película 1975 (con guión de su mujer, Beatriz Guido, y del inolvidable Luis Pico Estrada). Guerra generacional en el peronismo y en la Argentina, si se recuerda el contexto: 'El Viejo' (Juan Perón) vs. los jóvenes terroristas ( Montoneros, ERP, etc.). Imposible no tenerlo presente en esta cuita de UIA Joven vs. UIA veterana.