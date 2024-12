Javier Milei y su eterna guerra contra el periodismo: Cinco cruces que deja el 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FOPEA/status/1744789508208341013?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1744789508208341013%7Ctwgr%5E5584e9bc2e04f5fe024b195d1771715cc346e7be%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fdisculpas-ln-silvia-mercado-fopeaadepa-la-salvaron-n566562&partner=&hide_thread=false #FOPEALibertadDeExpresión

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su preocupación por los agravios del presidente Javier Milei contra la periodista @SilMercado



pic.twitter.com/IwOgYfJ2kK — FOPEA (@FOPEA) January 9, 2024

Furia por Marcelo Bonelli y TN

En marzo, el mandatario retuiteó con un duro mensaje contra Bonelli y TN el posteo del abogado y supuesto analista de noticias Jorge Rausch McKenna, quien había republicado un video en un bar reunido con Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña electoral. Este tan sólo fue el inicio de las agresiones contra el conductor de A dos voces.

Por esto ya no voy a @todonoticias ...

Porque han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas...

Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros... https://t.co/0n6z78WCuq — Javier Milei (@JMilei) March 3, 2024

En una entrevista que concedió para TN en octubre, Milei recordó las críticas recibidas durante la campaña electoral de 2023 y acusó que hubo "complicidad de los medios y periodistas" en su contra.

"Se metieron con mi familia, con mis perros, con todo. Pasó, pero el que se lo bancó fui yo", cuestionó el mandatario. Y lanzó contra la prensa: "Hay un 15% que dice la verdad; el 85% miente todo el tiempo. Lo que digan me tiene sin cuidado. Que hagan la interpretación que quieran".

Fue allí que se ensañó contra Bonelli por la información que había brindado sobre la salida del ex ministro de Salud Mario Russo: "Mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo. Por cuestiones personales y de funcionamiento, él decidió renunciar. Es un profesional enorme, honesto, una buena persona, y Bonelli dijo que lo eché por chorro".

"Le ensució el currículum y la vida a una persona inocente. No sólo eso, sino que frente a esta calumnia e injuria, donde ensució vilmente a Russo, la ministra de Capital Humano [Sandra] Pettovello le aclaró que eso no era así. No solo se lo aclaró, se lo explicó y se lo dijo, pero al día siguiente en Radio Mitre lo repitió", criticó Milei, violando así un off the record del periodista.

Dura crítica de @JMilei a @bonelliok:



"Marcelo Bonelli mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento del ministro de salud. Decidió renunciar y Bonelli dijo que yo lo eché por chorro".



"En TN han llevado gente a hablar peste de mi". pic.twitter.com/6r6LYHgMAh — foromedios (@forofms) October 21, 2024

En ese sentido, recordó los intercambios que se generaron en redes sociales a raíz de que Pettovello cuestionara la información y más tarde fuera también criticada por el propio Presidente: "Bonelli llamó llorando, diciendo '¿Cómo el Presidente va a hacer eso?', cuando él estaba mintiendo y ensuciando a una persona, arruinándole su vida profesional al decir que era un chorro, lo cual es inadmisible".

Cuando Bonelli llamó llorando, como han hecho otros de esta casa también, mintiendo sobre la campaña, dijo que se lo había dicho una alta fuente. El número uno no, porque el Presidente no le contesta el teléfono. Entonces dijo que se lo había dicho Santiago Caputo. Me resultó raro porque tengo entendido que no habla con él. Lo llamé y le pregunté, y efectivamente no habla con él. Ensució a una persona y generó ruido Cuando Bonelli llamó llorando, como han hecho otros de esta casa también, mintiendo sobre la campaña, dijo que se lo había dicho una alta fuente. El número uno no, porque el Presidente no le contesta el teléfono. Entonces dijo que se lo había dicho Santiago Caputo. Me resultó raro porque tengo entendido que no habla con él. Lo llamé y le pregunté, y efectivamente no habla con él. Ensució a una persona y generó ruido

Pese a los intentos de Mercuarili de interrumpirlo, Milei insistió: "¿Le parece un error mentir, injuriar y ensuciar? El error, por definición, tiende a ser neutral, pero aquí siempre se equivocan para el mismo lado. Una de las cosas que hago es rastrear estos casos, y muchos tienen un problema estadístico de autocorrelación. El señor Bonelli siempre se equivoca para el mismo lado".

Escrache a los periodista de Urbana Play

En julio Milei citó una publicación del usuario @MiltonFriedom5 para volver a cargar contra periodistas críticos de su gestión. En este caso, se trató de María O'Donnell, Matías Martin, Andy Kusnetzoff y Sofía Martínez, todos miembros de Urbana Play quienes se encontraban en Estados Unidos cubriendo la Copa América.

AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS

Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo... https://t.co/dsQ25hVYBE — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

Acompañando a la foto, el comentario del usuario fue: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena".

Por su parte, Milei indicó: "AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS. Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo..."

Entre quienes celebraron el escrache de Milei estuvo el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín quien opinó: "Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel".

Milei vs. Longobardi: el enfrentamiento que terminó con un despido

Las críticas permanentes de Longobardi a la gestión de Milei lo volvieron un blanco recurrente tanto del mandatario como de su militancia digital. El Presidente apuntó contra el conductor en varias ocasiones, tanto reposteando publicaciones de sus trolls o mencionándolo directamente.

Otra vez Javier Milei restringiendo la libertad de expresión, al atacar al periodista Marcelo Longobardi, como ya hizo con Lanata, Fontevecchia, Alejandro Borensztein, María Laura Santillán, Jorge Fernández Díaz, Silvia Mercado, María O'Donnell y Luisa Corradini, entre otros. pic.twitter.com/276eK7iWIw — Alejandro Alfie (@alejandroalfie) July 22, 2024

Sin embargo, Longobardi jamás se dejó intimidar por las agresiones del mandatario y mantuvo su postura.

Esto terminó derivando en el reciente despido del conductor de Radio Rivadavia, lo cual hizo estallar las versiones de que la orden habría sido enviada por el propio Milei.

El periodista reveló que le llegó una carta documento en la que lo desvincularon de la radio donde indica que la ruptura contractual se debe a la falta de su presencia en la sede de la radio, pero él aseguró que en realidad fue por "presiones externas".

¿POR QUÉ ME DESPIDIERON DE LA RADIO?

Así lo relató en un video que compartió en su canal de YouTube:

Mi equipo y yo estábamos al tanto de las presiones del Gobierno sobre el programa. De hecho, el dueño de la radio me contó que tenía comentarios adversos y fuertes de la señora Karina Milei, respecto a nuestro programa Mi equipo y yo estábamos al tanto de las presiones del Gobierno sobre el programa. De hecho, el dueño de la radio me contó que tenía comentarios adversos y fuertes de la señora Karina Milei, respecto a nuestro programa

Además, lanzó una frase irónica para el mandatario actual: "Me alegro por haberle dado una satisfacción al presidente argentino Javier Milei luego de haberle provocado tantos disgustos y de haberle hecho pronunciar tantos insultos durante este año. Así que, me alegro por él, así puedo darle compensación por tantos disgustos que le provoqué".

Insultos a Rolando Graña

Algunas semanas atrás, Milei apuntó directamente contra Rolando Graña mediante sus redes sociales. El mandatario no se conformó con la aclaración del periodista de A24 sobre los audios que difundió en su programa y, además de insultarlo, exigió que realice un pedido de disculpas público y una donación millonaria.

Hoy se comunicó conmigo Carina Ivascov, dirigente de la libertad avanza en Entre Ríos. Ella dice que es la destinataria de los audios de Kueider y no Karina Milei.

Más allá de la "Karina" que se trate, los audios de Kueider muestran el modo oculto en que se financia la política pic.twitter.com/WRZz0AZmcx — Rolando Graña (@rolandogps) December 10, 2024

Más allá de la “Karina” que se trate, los audios de Kueider muestran el modo oculto en que se financia la política pic.twitter.com/WRZz0AZmcx — Rolando Graña (@rolandogps) December 10, 2024

El pasado domingo 8 de diciembre Graña compartió en su ciclo GPS el material de una negociación entre Edgardo Kueider, recientemente expulsado del Senado tras su detención en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar, y una tal "Karina". Ante esto, el conductor implicó Karina Milei.

Sin embargo, a la mañana siguiente Graña reveló que había sido contactado por Carina Ivascov, dirigente de La Libertad Avanza de Entre Ríos, quien le indicó que en realidad era ella la destinataria de los audios de Kueider.

Pese a su aclaración, la Secretaria de la Presidencia lo intimó para que se retracte en las siguientes 24 horas y done $5 millones a una entidad de bien público, bajo el apercibimiento de accionar legalmente contra él y el Grupo América.

En este marco, el periodista publicó nuevamente desde su cuenta de X el esclarecimiento de su información, aunque sin disculparse al aire.

.@rolandogps operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $ 5M .

CIAO!

CC: @FOPEA háganse cargo porque uds. apañan. https://t.co/iHKVD1qMcu — Javier Milei (@JMilei) December 12, 2024

CIAO!

CC: @FOPEA háganse cargo porque uds. apañan. https://t.co/iHKVD1qMcu — Javier Milei (@JMilei) December 12, 2024

De este modo, el Presidente intervino fiel a su estilo y, citando el tuit de Graña, espetó:

Operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $5M Operador inmundo parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $5M

Por último, Milei exhortó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) a "hacerse cargo" de la divulgación de datos ambiguos por parte de Graña, no sin antes acusar a la entidad de "apañar" este tipo de operaciones.

---------

