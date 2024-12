La Casta y el ego: En 2025 habrá varias batallas y una única guerra

billy-bond.jpg Billy Bond (Giuliano Canterini).

La diáspora

Está claro que la división de las elecciones en distintos territorios en diferentes días y con mecánicas electorales muy alejadas una de otras como Gildo Insfran / Maxi Pullaro marcan fenómenos muy claros y –para insistir - Martín Llaryora / Maxi Pullaro / Rogelio Frigerio como otro ejemplo, terminaron por mostrar este mapa. Lunares que el almanaque y el voto consolidaron.

Un binomio presidencial a la vieja usanza, forzado por conveniencia y no por una mínima coherencia intelectual, desprovisto de partido, triunfó en Argentina. Fue sin relato paralelo con provincias y municipios. Solos.

El portaestandarte era conciso. El mensaje, una traducción del mandato internacional, era la actualización del “Rompan Todo” de Billy Bond. "¡Motosierra!" "¡Afuera!" Sin una traducción correcta del mandato internacional esto no era posible. Los lenguaraces fueron eficaces.

Hay una Argentina con intendentes y hombres fuertes muy discutidos según patrones de conducta del Siglo XX como Martín Insaurralde y Gildo Insfram (el primero no perdió poder, el segundo cobra un sueldo del Estado desde 1983, con su 1ra. diputación y siempre aumentó su poderío); en ambos está cerca la corrupción y ausente la transparencia, pero eso no importa ante un fenómeno que aún sorprende.

No se logra entender –muchos hasta lo niegan- que es otro lenguaje, otra adaptación al medio ambiente y una mecánica de supervivencia que demostró que era posible salir de aquel esquema del Siglo XX. Mas profundo: toda vez que analizan el fenómeno con los cuadrantes del Siglo anterior el camino se desvía mas.

El Pago Chico y el Infierno Grande

Hay

gobernadores como Pullaro, un radical claramente plebiscitado, pero

cuidado... la Alianza que lo sostuvo tiene viejos liberales conservadores como el PDP (Categoría 'Viejos Meados', según esquema de Javier Milei),

personalidades del LGBTQ+ como el diputado Esteban Paulón,

mujeres socialistas como Mónica Fein, ambos inscriptos en un antiperonismo y ahora en un 'antimileismo' que se contradice en su eje y que descoloca a sus aliados, los del PRO/Cambiemos y la UCR y sus variables… que terminaron en una milonga con Milei.

maximiliano-pullaro-santa-fe-amenaza-balacerasjpg.webp Maxi Pullaro al ataque pero las contradicciones en su alianza imponen prestar atención.

La contradicción avanza por Argentina. ¿Cuáles las oposiciones, y quienes los aliados? Es en esta Asamblea gobernante que irrumpió Milei en otra fecha y con otra oferta donde la contradicción es activa, explosiva. Esta es la Santa Bárbara del 2025.

Hay ciudades como Rosario donde su intendente (Pablo Javkin) es parte de una alianza provincial triunfadora, a su vez relacionada con una alianza nacional perdidosa y como titular local él, Javkin, de un partido francamente minoritario que, sin el esqueleto de una alianza con la UCR no podría no ya gobernar, siquiera fiscalizar una elección. El fenómeno se repite en todo el mapa. Más y más lunares.

Guillermo Montenegro en Mar del Plata en territorio de Axel Kicillof y CFK; tal como Jorge Macri en CABA, donde Milei amenaza día tras día, ayudan a mostrar un sistema de lunares muy visibles y un territorio finalmente cribado. Tiene agujeros municipales y boquetes provinciales el mecanismo del poder formal en Argentina. Sobre ese territorio se aposenta Javier Milei junto a su hermana Karina.

No hay traductores ni conversadores

En caída libre, Jorge Lanata (el único que se acercó a Bernardo Neustadt), personajes como Carlos Pagni y sus informantes, Ernesto Tenenbaum y sus complejos, Joaquín Morales Solá, cada vez más cercano al muchacho tucumano que vino a casarse y llegó en un año incorrecto a un lugar muy veloz, todos en los mismos pedestales que Víctor Hugo Morales, el relator uruguayo que habla desde un programa con central en una Radio rosarina… que se retransmite al país; y muchos muchachos como Viale hijo o Luis Majul: el asunto es el mismo, árnica y huellas de moretones al caer desde pedestales. El rostro amoratado de Marcelo Longobardi, al caerse de su ego, es el primer ejemplo visible que el mundo mediático cambió.

Morales Solá acusó al kirchnerismo de utilizar políticamente la muerte del excanciller Héctor Timerman Joaquín Morales Sola no ha terminado su luto por el PRO.

Diferentes costos del mensaje que… éste es el asunto, son -todos- 'house organs'- para el poder formal con más o menos billetera, más o menos secretos de diván y más o menos magullones cuando caen / caemos en la cuenta (todos lo saben / todos lo sabemos), que el Siglo XXI exige otro lenguaje.

Ojo: la pelea con Olga, Luzu y otros sistemas novedosos de distraer el día, apunta a una sola cuestión: qué escuchan los que deben ser formateados. No hay traductores. Los actores políticos analfabetos que compran un equipo real y efectivo para penetrar en el siglo XXI saben cómo avanzar en su ceguera pero cuidado: son dependientes de sus lenguaraces personales. No hay traductores ni conversadores libres para los que tienen “tooooodo” el Siglo XXI para respirar. Tal vez allí esta el Aleph: no hay libertos, todos tenemos cadenas. Es otro el aire, diferente del nuestro. Pertenezco a los que saben que se van a morir: Ave, César… etcétera.

La contradicción como método

Los que abominaban de 'la Casta' y por mostrar ése asco como mensaje triunfaron ahora necesitan… ¡convertirse en Casta!

Más allá de la definición de la R.A.E. sobre 'Casta' y lo que sostienen tanto el Imperio Incásico como otros regímenes crueles y dictatoriales el asunto llega a un 'cul de sac'. Interpretación y cumplimiento de las leyes. Constitución, Códigos, leyes. Vivir dentro o fuera. Dentro de la ley todo… fuera de la ley… nada. ¿En serio?

mauricio macri.jpg ¿Y Mauricio Macri?

Sustantivo y adjetivo calificativo despectivo. Casta. 'La Casta'. Pronto lo harán verbo: 'castear', 'castearse'. No falta tanto. El lenguaje es un canto rodado.

El peronismo inside. El radicalismo también rompiéndose para adentro. Los liberales separándose de los libertarios. La Justicia Social reclamada por CFK y Mónica Fein o Luis Juez es una rara cuestión. Dónde Martín Losteau… dónde Elisa Carrió… Che… ¿y Mauricio?

La vieja definición de 'agente catalítico' que aceleraba procesos químicos tal vez le quepa a los Milei Brothers. Con ellos suceden las cosas, después se irán, una vez realizado el proceso químico que vinieron a catalizar.

Tómelo como vaticinio del horóscopo barrial, donde uno vivía tan cómodo.

Habrá peleas dentro y fuera de los partidos y partiditos. De los candidatos y aprendices de… y agrego: "como seguramente se enfrentarán los medios tradicionales que siguen sin entender que sobrevivirán, pero que la torta se achicó y el lenguajes es otro". ¿Cuál? No lo sé, soy periodista, soy el que hace las preguntas.

