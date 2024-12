Finalissima: España también quiere saber cuándo se juega

En cuanto a su equipo, argumentó: "no sé si los mejores, pero España es una de las mejores. Desde luego, lo que hemos demostrado durante la reciente Eurocopa es que somos un equipo que compite, que juega un fútbol muy moderno y que tiene espíritu de victoria y ganador"

image.png

Posibles fechas Finalissima

El 2025 tendrá las siguientes fechas FIFA: del 17 al 25 de marzo, 2 al 10 de junio, del 1 al 9 de septiembre, del 6 al 14 de octubre y 10 al 18 de noviembre.

En principio, la primera fecha (marzo), está dada para que España juegue ante Países Bajos por los cuartos de la Nations League (a ida y vuelta). Podría haber una ingeniería, para que la Finalissima se juegue en la fecha de junio.

En caso de que España quede eliminada de la Nations League, quedaría libre la fecha de junio. Ahora bien, en caso de que los españoles estén en un grupo de 4, la idea de FIFA es adelantar las fechas de Eliminatorias de este país (a junio) y que quede octubre o noviembre como libres. En ese caso, en alguno de esos meses podría ser la Finalissima ya que Argentina, en septiembre termina las Eliminatorias Conmebol.

Otra chance (con menor posibilidad), es junio 2025 en caso de que Argentina clasifique en la doble fehca de marzo a Norteamérica 2026 y España esté libre.

image.png

En caso de que no se dé, la fecha estipulada sería marzo 2026, pero depende de que España no deba jugar Play Off de las Eliminatorias UEFA.

