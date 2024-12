Arturo Vidal le envió un fuerte mensaje a Carlos Palacios: "Lo van a exigir"

Ya son varios nombres los que dan vueltas de cara al año que viene. El campeonato de la Liga Profesional obtenido por Vélez Sarsfield fue un alivio para el presidente Juan Román Riquelme, Fernando Gago y los suyos debido a que gracias a eso, se confirmó que Boca jugará Libertadores en 2025.

ARTUROVIDALLEENVIOUNFUERTEMENSAJEACARLOSPALACIOSLOVANAEXIGIRFOTO3.jpg Arturo Vidal le envió un muy fuerte mensaje a su excompañero del Colo-Colo, Carlos Palacios, tras convertirse en el primer refuerzo de Boca: “Lo van a exigir”.

Carlos Palacios y un buen gesto

Boca empató 0 a 0 ante Independiente el sábado 14/12 en lo que fue el último partido del “Xeneize” por la Liga Profesional. Luego de eso, el plantel quedó licenciado hasta el próximo jueves (02/01/2025), día en donde comenzará la pretemporada.

Palacios, en este sentido, hizo un pedido sumamente particular. Según afirmó el periodista de ESPN Diego Monroig: “El plantel está licenciado hasta el 2 de enero. Carlos Palacios le pidió al Cuerpo Técnico comenzar a entrenar solo desde el 28 de diciembre”.

Es decir, el chileno ex Colo Colo, buscaría comenzar a prepararse 5 días antes que sus compañeros. Una muestra de compromiso para con el club difícil de encontrar en este plantel.

El club de la Ribera abonó 4.8 millones de dólares brutos por la totalidad del pase. En 2024, el jugador de 24 años, jugó 29 partidos en donde hizo 9 goles y 5 asistencias.

Boca y los nombres que suenan para el mercado de pases

Son varios los nombres que comienzan a sonar en Boca Juniors de cara a la continuidad del mercado de pases. Las prioridades son centrales, un “8” y un volante central. Además, el Consejo de Fútbol tendría la intención de un arquero. A continuación el detalle del puesto por puesto y los nombres que suenan:

Arquero:

Agustín Marchesin (llegaría para ser titular), Hernán Galíndez, Nicolás Campisi y Washington Aguerre son los arqueros que suenan. Será importante la consideración que tenga Fernando Gago de Sergio Romero.

Centrales:

Sergio Ramos es el sueño (no hay que descartarlo) y se sumó Ayrton Costa, ex Independiente. Puede jugar de 6 o de 3 y todas las partes están ok para comenzar la negociación. Gonzalo Piovi es la debilidad de Gago en esa posición.

Número 5:

Difícil, pero el sueño aquí es Aníbal Moreno. Se conoció que Leandro Paredes podría ser considerado prescindible en Roma, lo cual podría abrir una puerta para el Xeneize.

Habrá que ver cómo sigue el mercado de pases, pero en principio las posiciones a reforzar son los centrales y los volantes.

Más notas de Golazo24

Palmeiras peló la billetera y aspira a soñar con el Mundial de Clubes

Ricardo Gareca fue sancionado en Chile con descuento de sueldo por viajar a la Argentina

Hugo Tocalli protegió a Tomás Parmo y mostró los dientes: "Dejémoslo tranquilo"

Neymar al póker: perdió contra un crack argentino, estalló de risa y se hizo viral

Boca rechazó a Lautaro Martínez a sus 15 años: la inesperada confesión del Toro

Roger Martínez: Que Agustín Iuele (Racing de Alma) afloje con el SEO