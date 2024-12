Carlos Palacios y un gran gesto de compromiso con Boca: ¿Compañeros expuestos?

image.png

El club de la Ribera abonó 4.8 millones de dólares brutos por la totalidad del pase. En 2024, el jugador de 24 años, jugó 29 partidos en donde hizo 9 goles y 5 asistencias.

Boca y los nombres que suenan para el mercado de pases

Son varios los nombres que comienzan a sonar en Boca Juniors de cara a la continuidad del mercado de pases. Las prioridades son centrales, un "8" y un volante central. Además, el Consejo de Fútbol tendría la intención de un arquero.

A continuación el detalle del puesto por puesto y los nombres que suenan:

Arquero:

Agustín Marchesin (llegaría para ser titular), Hernán Galíndez, Nicolás Campisi y Washington Aguerre son los arqueros que suenan. Será importante la consideración que tenga Fernando Gago de Sergio Romero.

Centrales:

Sergio Ramos es el sueño (no hay que descartarlo) y se sumó Ayrton Costa, ex Independiente. Puede jugar de 6 o de 3 y todas las partes están ok para comenzar la negociación. Gonzalo Piovi es la debilidad de Gago en esa posición.

Número 5:

Difícil, pero el sueño aquí es Anibal Moreno. Se conoció que Leandro Paredes podría ser considerado prescindible en Roma, lo cual podría abrir una puerta para el Xeneize.

image.png

Habrá que ver cómo sigue el mercado de pases, pero en principio las posiciones a reforzar son los centrales y los volantes.

